رياضة

في ميلاده الـ41.. كيف قست الكرة على «ماجيكو الأهلي»؟

يحتفل، اليوم الخميس، محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، والمحلل الرياضي بمجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، بعيد ميلاده الـ41
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
أبو تريكة
أبو تريكة
«هو ليس ذلك النوع من اللاعبين الذين يمرون مرور الكرام سواء داخل الملعب أو خارجه، فشخصه الخلوق وتواضعه لدرجة تناطح السحاب من عوامل نجاحه، ليس هذا فقط، بل إن ذلك هو ما صنع له قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أرجاء إفريقيا والوطن العربي. هو ليس فقط لاعبَ كرة أسطوريا، بل هو رمز للنادي الأهلي والكرة المصرية». إنه أمير القلوب والماجيكو، محمد محمد محمد أبو تريكة، الذي يحتفل اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، إذ إنه من مواليد السابع من نوفمبر لعام 1978، في قرية ناهيا، إحدى قرى محافظة الجيزة.
الماجيكو يعد أحد رموز الكرة المصرية والأهلي خلال العقد الماضي، إذ قاد الأحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2006، و5 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، كما قاد الفراعنة للفوز ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008. وعلى الرغم من تمكنه من حصد أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2008، وفقا لـ(بي بي
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فاجنيري ديارا مدرب مالي

مدرب مالي يتحدث عن صعوبة مواجهة المنتخب المصري

تحدث فاجنيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. وقال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل، خاصة مواجهة منتخب المغرب، لكننا نجحنا في الفوز، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتابع ديارا أن مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف.
إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: واثق أن فريقي سيتأهل إلى الأولمبياد

أكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة. وقال تانكو في مؤتمر صحفي اليوم: «أعرف منتخب الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: «رمضان صبحي لاعب موهوب وأنا أحب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة».
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
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احمد-فتحى

فتحي: رفضت ملايين بيراميدز والزمالك من أجل الأهلي

قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إنه يتمنى الاعتزال داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه رفض الانضمام لنادي الزمالك مرتين، من أجل الأهلي، كما أنه رفض عرضا من بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري الأخير، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أحمد فتحي: "أنا مستمر في النادي الأهلي حتى يبلغني مسؤولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهودي، وقتها سأقرر ماذا سأفعل، ربما أعتزل، وربما أرحل إلى فريق آخر، لكني أتمنى الاعتزال في الأهلي".
كهربا

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
توماس بينكيل

في الأهلي.. بينكيل يعد برنامجًا استشفائيا للدوليين

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل. ويوجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الإثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدا بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب وعمرو الجنايني

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تصريحاته في حفل تسليم درع الدوري، قائلًا إن الخطيب يلعب بالنار، وإنه سيلتزم بالمبادرة التي سبق وأعلنها بعدم التعرض للخطيب ولن يرد عليه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي يلعبون بالنار ويحاولون إثارة الفتن بين الجماهير، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تستفز جماهير الزمالك بالأخبار حول التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.
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