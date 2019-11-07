في ميلاده الـ41.. كيف قست الكرة على «ماجيكو الأهلي»؟

يحتفل، اليوم الخميس، محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، والمحلل الرياضي بمجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، بعيد ميلاده الـ41

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

أبو تريكة

«هو ليس ذلك النوع من اللاعبين الذين يمرون مرور الكرام سواء داخل الملعب أو خارجه، فشخصه الخلوق وتواضعه لدرجة تناطح السحاب من عوامل نجاحه، ليس هذا فقط، بل إن ذلك هو ما صنع له قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أرجاء إفريقيا والوطن العربي. هو ليس فقط لاعبَ كرة أسطوريا، بل هو رمز للنادي الأهلي والكرة المصرية». إنه أمير القلوب والماجيكو، محمد محمد محمد أبو تريكة، الذي يحتفل اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، إذ إنه من مواليد السابع من نوفمبر لعام 1978، في قرية ناهيا، إحدى قرى محافظة الجيزة.

الماجيكو يعد أحد رموز الكرة المصرية والأهلي خلال العقد الماضي، إذ قاد الأحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2006، و5 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، كما قاد الفراعنة للفوز ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008. وعلى الرغم من تمكنه من حصد أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2008، وفقا لـ(بي بي