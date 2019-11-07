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روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
بوتين
بوتين
أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.

وأكد بورتنيكوف استيلاء الأجهزة الخاصة على كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية وإغلاق العديد من مختبرات إنتاج المخدرات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبطوا خلال 9 أشهر من هذا العام حوالي 40 جريمة ذات طابع إرهابي.

مهاتير-محمد

ماليزيا: اعتقال نائبة زعيم حزب المعارضة الكمبودي المنحل

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الخميس أنها اعتقلت "مو سوتشوا" نائبة زعيم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض المنحل، وذلك في خطوة وصفها المراقبون بأنها داعمة لكمبوديا في محاولتها منع عودة زعماء المعارضة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. وقال وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبدالله"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن مسؤولي الهجرة بالبلاد اعتقلوا سوتشوا عقب وصولها إلى مطار كوالالمبور قادمة من العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، مشيرا إلى أنه لن يتم ترحيلها، إلا أن مسؤولي الهجرة يرغبون فقط في معرفة هدفها من دخول ماليزيا.
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مقتل 37 شخصًا إثر هجوم على موكب شركة كندية في بوركينا فاسو

قٌتل 37 شخصا وأٌصيب 60 آخرون، الليلة الماضية، إثر قيام مسلحين باعتراض طريق موكب من الحافلات التابع لشركة التعدين الكندية "سيمافو" في بوركينا فاسو. وأفاد مسؤول حكومي في بوركينا فاسو، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الموكب يضم خمس حافلات تقل موردين ومقاولين، وكان في طريقه إلى منجم (بونجو) للذهب شرقي البلاد. وأشارت شركة "سيمافو" إلى أن الحافلات كانت بصحبة مجموعة من قوات الجيش.
جاير-بولسونارو-رئيس-البرازيل (1)

برلمان البرازيل يرفض مقترحا رئاسيا يجيز حمل السلاح للمواطنين

رفض البرلمان البرازيلي، مقترحا للرئيس اليميني جايير بولسونارو، يجيز للمواطنين حمل السلاح في الأماكن العامة، وذلك بإدخال تعديلات على مشروع قانون حول اقتناء السلاح. وصوّت البرلمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسي رياضة الرماية وهواة جمع السلاح، لكنه عارض نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين شراء الأسلحة وحملها في الشوارع.
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بسبب «المحافظين».. استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين، بحسب "روسيا اليوم". والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر. وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.
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بوتين (3)

روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
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بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
السيسي- وأبي- أحمد

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: رجل سلام حقيقي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية - الروسية. وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجددا لأبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي». والتقى السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، على هامش قمة روسيا - إفريقيا في مدينة سوتشي - التي يرأسها السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - حيث وصف آبي أحمد القمة بـ«الإيجابية».
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السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا لمنتدى أسوان للسلام

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "روسيا - إفريقيا"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، كما دعاهم إلى الإسهام في مناقشات منتدى أسوان بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية. من جانبه أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المقرر عقده في ديسمبر في مصر.
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