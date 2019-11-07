روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

بوتين

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.