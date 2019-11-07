سجل أعلى مستوى له.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر؟

سجل الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له في التاريخ متخطيا حاجز الـ45 مليار دولار، كما ارتفع احتياطي مصر من الذهب بنحو 466 مليون دولار خلال 10 شهور، وهو أعلى مستوى له أيضا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

الاحتياطي النقدي

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مسجلا أعلى مستوى له في التاريخ بنحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليتخطى حاجز الـ45 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.

2.6 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي خلال 10 شهور بحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع 2.631 مليار دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019. وسجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نحو 42.616 مليار دولار خلال شهر يناير 2019،