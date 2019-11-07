سجل أعلى مستوى له.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر؟

سجل الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له في التاريخ متخطيا حاجز الـ45 مليار دولار، كما ارتفع احتياطي مصر من الذهب بنحو 466 مليون دولار خلال 10 شهور، وهو أعلى مستوى له أيضا
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مسجلا أعلى مستوى له في التاريخ بنحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليتخطى حاجز الـ45 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
2.6 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي خلال 10 شهور
بحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع 2.631 مليار دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019.
وسجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نحو 42.616 مليار دولار خلال شهر يناير 2019،
2.6 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي خلال 10 شهور
بحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع 2.631 مليار دولار خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري، الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019.
وسجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نحو 42.616 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، ثم ارتفع إلى 44.060 مليار دولار خلال شهر فبراير، ليسجل نحو 44.112 مليار دولار خلال شهر مارس 2019، ثم ارتفع إلى 44.218 مليار دولار خلال شهر أبريل، ليسجل نحو 44.274 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، ثم ارتفع إلى 44.351 مليار دولار خلال شهر يونيو، ليسجل نحو 44.916 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، ثم ارتفع إلى 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس، ليسجل نحو 45.118 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له مسجلا نحو 45.247 مليار دولار، نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.
ويتكون مُكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
466 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب خلال 10 شهور
ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لمصر مسجلا أعلى مستوى له في أكتوبر الماضي، ليرتفع بنحو 466 مليون دولار خلال 10 شهور.
ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغت قيمة مساهمة الذهب في الاحتياطي النقدي نحو 2.804 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019، ليرتفع إلى مستوى نحو 2.842 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ثم ارتفع إلى مستوى 3.059 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019، ليرتفع إلى أعلى مستوى له في أكتوبر الماضي مسجلا نحو 3.27 مليار دولار.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
الاحتياطي النقدي يغطي 7.2 شهر من الواردات السلعية
بحسب بيانات البنك المركزي، فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، ما يؤمّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاحتياطي النقدي في أي دولة قوية يكفيها لمدة 6 أشهر، موضحا أن مصر تمتلك احتياطيا نقديا أجنبيا يكفيها 8 أشهر، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب بعدم وجود مشكلة في العملة الصعبة في مصر.