الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

الفنان الراحل- هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.

واضافت الأجهزة الأمنية، أنه بعد عودة "هيثم" من الصيدلية دخل إلى منزله ولم يخرج مرة أخرى، وأنهم حاولوا الاتصال به كثيرا لكنه لم يجيب على مكالماتهم أو خالته أو خطيبته، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة. ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وتوفى نجل الفنان الراحل أحمد