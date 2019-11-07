السيسي: ذكرى المولد النبوي تعطي لنا دروسًا في تحمل الأذى

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب، بعمل دؤوب لا ينقطع. وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة، أسمحو لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم وللشعوب العربية والإسلامية كافة، بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه الذكرى العطرة، بالخير على الشعب المصري، وعلى كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض".

وتضمنت كلمة الرئيس: "الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدي يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلغها لنا متحملًا في سبيل ذلك الكثير من الأذى، الذي لم يمنعه صلي الله عليه وسلم عن أداء الأمانة التي كلفه بها الله عز وجل".وأضاف: "أن في المشاق