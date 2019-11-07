السيسي: لدي إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

السيسي

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن لديه إرادة من حديد لا تلين في مواجهة الإرهاب، مضيفًا: "وذلك من أجل خاطر الدين كل الدين.. لأن الإرهاب المتوحش له تأثير سلبي على فكرة الإيمان والاعتقاد". وأكد الرئيس أن الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب، بعمل دؤوب لا ينقطع.

وتوجه السيسي في كلمته، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- بالتهنئة لشعب مصر العظيم وللشعوب العربية والإسلامية كافة، بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "وأدعو الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه الذكرى العطرة، بالخير على الشعب المصري،