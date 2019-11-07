عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".

وأضاف: "أنا حسّيت إني قدام إنسان طيب جواه مليون حاجة داخلة في بعض، يقول كلمتين ويسكت، وانا أرد بكلمتين وأسكت ويبتسم ابتسامة، اللي قرَّب يعيط، وبعدين شريف عرفة نده عليه فاستأذن بأدب كأني ضيف عنده في البيت، وقام يجري في حماس وأنا أتابعه بحب وشعور غريب بالتعاطف. واختتم عبدالرحيم كمال: "الله يرحمك يا هيثم