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بالدموع.. نجوم الفن والرياضة يودعون هيثم أحمد زكي

تحرير:محمد عبد المنعم.. تصوير| سامح أبو حسن ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص
جنازة هيثم أحمد زكي
جنازة هيثم أحمد زكي
شيعت جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ظهر اليوم، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، وحرص على التواجد الكثير من محبيه وجمهوره إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين الذي قرروا أن يلقوا عليه نظرة الوداع الأخيرة، منهم محمد إمام ومحمد هنيدى وهشام ماجد وباسم سمرة، وعمر السعيد ولقاء الخميسى وزوجها عبد المنصف وطارق عبد العزيز وأيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامى الرياضى أحمد شوبير، وحمادة صدقي وتأخرت الجنازة قليلا عن الموعد لحين انتهاء أشرف زكي من الإجراءات.
يذكر أن التقارير الأمنية أفادت أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن
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هيثم أحمد زكي

«مافيش حد يستلمه».. تأخر دفن جثمان هيثم أحمد زكي

في مشهد حزين، تأخرت جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب عدم وجود أحد من أسرته لاستلام جثته، حسبما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات صحفية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم النقابة الجثمان لاستكمال إجراءات الدفن. رحل هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان قسم ثاني الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام.
هيث - أحمد زكي

عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".
هيثم أحمد زكي

توفى نصف عائلته ومات وحيدًا.. نهاية درامية لهيثم أحمد زكي

"خايف أموت لوحدي".. جُملة كان يُرددها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل رحيله عن عالمنا فجر اليوم الخميس، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية حسبما أفادت التقارير الطبية، وتلك الكلمات التي راودته تحققت بالفعل، كأنه كان يشعر برحيله المبكر عن عمر يناهز الـ35 عامًا وحيدا فى منزله. "هيثم زكي" فنان موهوب حاول فى عمره القصير الذي عاشه أن يقدم فنا يليق باسمه واسم والده الفنان الكبير أحمد زكي، فكان حريصًا على اختيار أدواره بعناية، حتى لو كان ذلك يكلفه الابتعاد عن الساحة الفنية.
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هيثم أحمد زكي

«مافيش حد يستلمه».. تأخر دفن جثمان هيثم أحمد زكي

في مشهد حزين، تأخرت جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب عدم وجود أحد من أسرته لاستلام جثته، حسبما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات صحفية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم النقابة الجثمان لاستكمال إجراءات الدفن. رحل هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان قسم ثاني الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام.
هيث - أحمد زكي

عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".
هيثم أحمد زكي

توفى نصف عائلته ومات وحيدًا.. نهاية درامية لهيثم أحمد زكي

"خايف أموت لوحدي".. جُملة كان يُرددها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل رحيله عن عالمنا فجر اليوم الخميس، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية حسبما أفادت التقارير الطبية، وتلك الكلمات التي راودته تحققت بالفعل، كأنه كان يشعر برحيله المبكر عن عمر يناهز الـ35 عامًا وحيدا فى منزله. "هيثم زكي" فنان موهوب حاول فى عمره القصير الذي عاشه أن يقدم فنا يليق باسمه واسم والده الفنان الكبير أحمد زكي، فكان حريصًا على اختيار أدواره بعناية، حتى لو كان ذلك يكلفه الابتعاد عن الساحة الفنية.
هيثم أحمد زكي

«وجعت قلوبنا».. الفنانون ينعون الفنان هيثم أحمد زكي

ودع العالم الفني بكل حزن صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، حسبما أفادت التقارير الطبية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر صفحتها على «فيسبوك»: "حياته كانت قاسية، عاش يتيما ومات وحيدا، ربنا يرحمك ويا رب تكون مع والدك ووالدتك في مكان أفضل وتكون مرتاح دلوقتي وفي حضنهم".
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