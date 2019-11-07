بالدموع.. نجوم الفن والرياضة يودعون هيثم أحمد زكي

تحرير:محمد عبد المنعم.. تصوير| سامح أبو حسن ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

جنازة هيثم أحمد زكي

شيعت جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ظهر اليوم، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، وحرص على التواجد الكثير من محبيه وجمهوره إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين الذي قرروا أن يلقوا عليه نظرة الوداع الأخيرة، منهم محمد إمام ومحمد هنيدى وهشام ماجد وباسم سمرة، وعمر السعيد ولقاء الخميسى وزوجها عبد المنصف وطارق عبد العزيز وأيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامى الرياضى أحمد شوبير، وحمادة صدقي وتأخرت الجنازة قليلا عن الموعد لحين انتهاء أشرف زكي من الإجراءات.

يذكر أن التقارير الأمنية أفادت أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن