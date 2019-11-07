السيسي: حاولت إقناع عدلي منصور بالترشح للرئاسة لكنه رفض

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عظم المسؤولية وكبر الأمانة التي تكون في عنق من يتولى منصب رئاسة الجمهورية، كاشفا في هذا الخصوص للمرة الأولى عن أنه حاول مرارا على مدى شهور عديدة إقناع الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور بالترشح لانتخابات الرئاسة لكنه رفض بشدة لاقتناعه بما يمثله هذا الموقع من تحد كبير للإنسان في دينه ودنياه وأخرته. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي في احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف أعاد فيها إلى الأذهان ما كان قد طلبه من المواطنين من تفويض حتى يتمكن من مواجهة الإرهاب الأسود وبناء الوطن.

وقال الرئيس السيسي إن منصب الرئاسة بالنسبة له وفي مفهومه ويقينه ليس مسالة تتعلق برئيس ونظام بل بكونها قضية بناء أمة والدفاع عنها وحمايتها حتى تتبوأ المكان الرفيع الذي تستحقه.وشدد الرئيس في هذا الخصوص على عزمه الذي لا يلين في مواجهة الشر وأهله، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم هو في نضال مستمر لمواجهة