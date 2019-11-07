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السيسي: حاولت إقناع عدلي منصور بالترشح للرئاسة لكنه رفض

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عظم المسؤولية وكبر الأمانة التي تكون في عنق من يتولى منصب رئاسة الجمهورية، كاشفا في هذا الخصوص للمرة الأولى عن أنه حاول مرارا على مدى شهور عديدة إقناع الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور بالترشح لانتخابات الرئاسة لكنه رفض بشدة لاقتناعه بما يمثله هذا الموقع من تحد كبير للإنسان في دينه ودنياه وأخرته. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي في احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف أعاد فيها إلى الأذهان ما كان قد طلبه من المواطنين من تفويض حتى يتمكن من مواجهة الإرهاب الأسود وبناء الوطن.
وقال الرئيس السيسي إن منصب الرئاسة بالنسبة له وفي مفهومه ويقينه ليس مسالة تتعلق برئيس ونظام بل بكونها قضية بناء أمة والدفاع عنها وحمايتها حتى تتبوأ المكان الرفيع الذي تستحقه.وشدد الرئيس في هذا الخصوص على عزمه الذي لا يلين في مواجهة الشر وأهله، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم هو في نضال مستمر لمواجهة
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جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
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زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
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الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة بـ«دار مصر» 17 نوفمبر

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري في تسليم 480 وحدة سكنية 20 عمارة بالمرحلة الأولى "كود 123"، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية "كود 423" بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.
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نائب: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد في عهد السيسي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ يعد إنجازً جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد السيسي، مشيدا بالتطوير الشامل بالمطار خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسان دولي، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين. وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي. وأوضح، أن وزارة الطيران تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
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مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.
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السيسي يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.
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السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.
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رئيس وزراء إثيوبيا: تصريحاتي تم اجتزاؤها خارج سياقها

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية صباح اليوم الخميس، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، قائلا إن "أبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.
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