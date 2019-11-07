جريمة

خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي
الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي
أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.
وتضمنت أقوال خطيبة الفنان الراحل أنه انتابها قلق شديد عليه، خاصة حينما كررت اتصالاتها عليه دون استجابة، وأنها قصدت خالة خطيبها واتصلتا معًا بالشرطة، وحضرت قوة لكسر الباب وتبين العثور على "هيثم" مفارقًا الحياة داخل مسكنه. وأفادت مصادر أمنية أنه تم إرجاء صلاة الجنازة على الشاب الراحل إلى بعد صلاة العصر،
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الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
هيث - أحمد زكي

التصريح بدفن جثمان هيثم أحمد زكي بعد «التشريح»

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تشريح الجثة للاشتباه فى غموض الوفاة، إذ تبين أن الشاب الفقيد عن عمر 35 سنة، كان يعاني من آلامًا فى البطن، وقصد صيدلية بحثًا عن دواء بشهادة أفراد أمن الكومباوند السكني الذي يقيم فيه "بيفرلي هيلز" بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل أن يغيب داخل فيلته دون استجابة لمحاولات الاطمئنان عليه، بما استدعى طلب الشرطة وكسر الباب ليعثروا عليه مفارقًا الحياة، جاء قرار النيابة بالتشريح للتحقق من أسباب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

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