خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي

أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.

وتضمنت أقوال خطيبة الفنان الراحل أنه انتابها قلق شديد عليه، خاصة حينما كررت اتصالاتها عليه دون استجابة، وأنها قصدت خالة خطيبها واتصلتا معًا بالشرطة، وحضرت قوة لكسر الباب وتبين العثور على "هيثم" مفارقًا الحياة داخل مسكنه. وأفادت مصادر أمنية أنه تم إرجاء صلاة الجنازة على الشاب الراحل إلى بعد صلاة العصر،