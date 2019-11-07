«مافيش حد يستلمه».. تأخر دفن جثمان هيثم أحمد زكي

تحرير:التحرير ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

هيثم احمد زكي

في مشهد حزين، تأخرت جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب عدم وجود أحد من أسرته لاستلام جثته، حسبما صرح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات صحفية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم النقابة الجثمان لاستكمال إجراءات الدفن. رحل هيثم أحمد زكي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان قسم ثاني الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام.

وتبين بالفحص أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه. يذكر أن عدد ص عدد كبير من الفنانين حرص على نعيه عبر مواقع التواصل