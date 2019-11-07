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«أورنج مصر» راعيا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة

تحرير:التحرير ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
مها ناجي- أورنج
مها ناجي- أورنج
أعلنت شركة "أورنج" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تقام فعالياتها في استادي القاهرة الدولي والسلام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. وتأتي الرعاية الرسمية من "أورنج" للبطولة بعد النجاح الباهر الذي حققته "أورنج" في رعاية كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار، وفي إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة شغف عملائها من الجمهور المصري المُحب لكرة القدم، خاصة أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها تؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتؤكد الرعاية الرسمية حرص "أورنج مصر" الدائم على دعم ومساندة مصر في كل المحافل الدولية التي تستضيفها. كما تشارك أورنج بشكل مباشر في تنظيم البطولة من خلال توفير 30 منفذا لبيع التذاكر حصريا في متاجرها بالقرية الذكية، والدقي، والمهندسين، وحلوان، والمقطم، والمعادي، وجسر السويس، والمنيل، وشبرا، وباب الشعرية،
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

البترول: إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البئر "سيلفا" بالمرحلة "9ب" بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجاري، والتي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
الدولار

سجل أعلى مستوى له.. كيف ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مسجلا أعلى مستوى له في التاريخ بنحو 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليتخطى حاجز الـ45 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
سبائك-ذهب (2)

60 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أكتوبر

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 3.21 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
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