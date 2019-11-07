«أورنج مصر» راعيا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة

تحرير:التحرير ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

مها ناجي- أورنج

أعلنت شركة "أورنج" أسرع شبكة في مصر، عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تقام فعالياتها في استادي القاهرة الدولي والسلام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. وتأتي الرعاية الرسمية من "أورنج" للبطولة بعد النجاح الباهر الذي حققته "أورنج" في رعاية كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار، وفي إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة شغف عملائها من الجمهور المصري المُحب لكرة القدم، خاصة أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها تؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتؤكد الرعاية الرسمية حرص "أورنج مصر" الدائم على دعم ومساندة مصر في كل المحافل الدولية التي تستضيفها. كما تشارك أورنج بشكل مباشر في تنظيم البطولة من خلال توفير 30 منفذا لبيع التذاكر حصريا في متاجرها بالقرية الذكية، والدقي، والمهندسين، وحلوان، والمقطم، والمعادي، وجسر السويس، والمنيل، وشبرا، وباب الشعرية،

وتؤكد الرعاية الرسمية حرص "أورنج مصر" الدائم على دعم ومساندة مصر في كل المحافل الدولية التي تستضيفها.

كما تشارك أورنج بشكل مباشر في تنظيم البطولة من خلال توفير 30 منفذا لبيع التذاكر حصريا في متاجرها بالقرية الذكية، والدقي، والمهندسين، وحلوان، والمقطم، والمعادي، وجسر السويس، والمنيل، وشبرا، وباب الشعرية، وأغاخان، والنادي الأهلي، وشارع الجمهورية ومدينة نصر والزمالك والهرم، ومول العرب، وسيتي ستارز مول، وداندي مول، ونادي الشمس، ونادي هليوبوليس، والقاهرة الجديدة، وألماظة، وكايرو فستيفال سيتي، وكارفور العبور، وعمارات العبور.



وتتضمن مبادرات أورنج، خلال البطولة، تنظيم رحلات مجانية لأصحاب القدرات الخاصة والأيتام لحضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.



كما تستمر أورنج في تعزيز التزاماتها البيئية ونشر الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر استئناف مبادرة Game of Change (لعبة التغيير) لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرها واستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم مصنوع بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره بمنطقة أبو زعبل (مستعمرة الجذام في أبو زعبل).



وبهذه المناسبة، قالت مها ناجي، نائب رئيس أورنج مصر لقطاع الدعاية والإعلان: "رعايتنا لهذه البطولة تعد فرصة ذهبية للتواصل مع عملائنا من الشباب بوجه خاص ومشجعي كرة القدم بوجه عام، وستتيح لنا الفرصة مرة أخرى للاقتراب أكثر من عملائنا ومشاركتهم فى الأحداث التي يحبونها".



وأضافت مها ناجي: "نجهز العديد من المفاجآت الجماهيرية من أجل إتاحة الفرصة للجمهور المصري لمساندة فريقنا القومي للشباب تحت 23 سنة"، متمنيةً التوفيق للمنتخب المصري في الحصول على كأس البطولة.



