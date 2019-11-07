سيارات تفقد قيمتها سريعا بعد الشراء

تفقد هذه المجموعة من السيارات قيمتها السوقية بعد الشراء بشكل يفوق في السرعة غيرها من الإصدارات الموجودة فعليا في العشرات من الأسواق العالمية الأخرى

تحرير:محمود نبيل ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

نيسان ليف

يسعى دومًا جمهور السيارات لمعرفة القيمة الواقعية للسيارات التي يشترونها، وهو الأمر الذي يفسر رغبتهم في الحصول على موديلات تمتلك قدرات كبيرة على الاحتفاظ بقيمتها، وذلك حال رغبتهم في إعادة بيعها بعد الشراء لأول مرة. وتتفاوت قدرات السيارات على مستوى الأسواق العالمية في الاحتفاظ بالقيمة، وهو ما يجعل بعض الموديلات تحظى بقبول أكبر قياسًا بغيرها من السيارات المطروحة في الأسواق خلال الوقت الحالي، وهو ما يفسر إقبال الجماهير على تلك الموديلات بشكل واضح خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "بزنس إنسايدر" مجموعة من الموديلات التي تفقد قيمتها السوقية بشكل أكبر وأسرع من غيرها في العالم. شيفروليه فولت على الرغم من كونها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في العالم، وحصولها على تقديرات رائعة على مستوى اختبارات "IIHS"، وتحقيقها معدلات قياسية في المعايير الأوروبية والآسيوية،