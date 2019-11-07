سيارات تفقد قيمتها سريعا بعد الشراء

تفقد هذه المجموعة من السيارات قيمتها السوقية بعد الشراء بشكل يفوق في السرعة غيرها من الإصدارات الموجودة فعليا في العشرات من الأسواق العالمية الأخرى
يسعى دومًا جمهور السيارات لمعرفة القيمة الواقعية للسيارات التي يشترونها، وهو الأمر الذي يفسر رغبتهم في الحصول على موديلات تمتلك قدرات كبيرة على الاحتفاظ بقيمتها، وذلك حال رغبتهم في إعادة بيعها بعد الشراء لأول مرة.
وتتفاوت قدرات السيارات على مستوى الأسواق العالمية في الاحتفاظ بالقيمة، وهو ما يجعل بعض الموديلات تحظى بقبول أكبر قياسًا بغيرها من السيارات المطروحة في الأسواق خلال الوقت الحالي، وهو ما يفسر إقبال الجماهير على تلك الموديلات بشكل واضح خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "بزنس إنسايدر" مجموعة من الموديلات التي تفقد قيمتها السوقية بشكل أكبر وأسرع من غيرها في العالم.
شيفروليه فولت
على الرغم من كونها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في العالم، وحصولها على تقديرات رائعة على مستوى اختبارات "IIHS"، وتحقيقها معدلات قياسية في المعايير الأوروبية والآسيوية،
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "بزنس إنسايدر" مجموعة من الموديلات التي تفقد قيمتها السوقية بشكل أكبر وأسرع من غيرها في العالم.
شيفروليه فولت
على الرغم من كونها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في العالم، وحصولها على تقديرات رائعة على مستوى اختبارات "IIHS"، وتحقيقها معدلات قياسية في المعايير الأوروبية والآسيوية، فإن السيارة الأمريكية تعاني بشدة على مستوى الاحتفاظ بالقيمة السوقية لها، لا سيما أنها تفقد من قيمتها ما يقرب من 70%، وهو ما يجعلها من بين السيارات التي قد يتجنبها البعض لفقدان ما يزيد على 27 ألف دولار من سعرها في الأسواق العالمية المختلفة.
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فورد فيوجن
لا يمكن اعتبارها واحدة من أسوأ السيارات في العالم، خاصة أنها -من الناحية الفنية- تقدم نموذجًا رائعًا للموديلات الرياضية الموجودة في الأسواق العالمية، ومع ذلك فإنها قد تنهي عمل إصدار محرك V6 الرياضي المتميز.
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وتعاني بشدة على مستوى الاحتفاظ بالقيمة السوقية، لا سيما أنها تفقد من قيمتها ما يقرب من 70%، وهو ما يجعلها من بين السيارات التي قد يتجنبها البعض لفقدان ما يقرب من 30 ألف دولار من سعرها في الأسواق العالمية المختلفة.
BMW i3
تمتلك قدرات كبيرة على مستوى إعادة الشحن، حيث يتم شحن BMW i3 بالكامل في أقل من ست ساعات ويبلغ مداها 153 ميلا، وهي مصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP)، وهي مادة خفيفة الوزن لكنها قوية للغاية، إلا أنها تعاني بشدة على مستوى الاحتفاظ بالقيمة السوقية، لا سيما أنها تفقد من قيمتها ما يزيد على 70%، وهو ما يجعلها من بين السيارات التي قد يتجنبها البعض لفقدان ما يقرب من 40 ألف دولار من سعرها في الأسواق العالمية المختلفة.
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نيسان ليف
لديها قوة حصانية تتمتع بما بين 147 و214 حصانا، كما أنها تبدو مريحة في الرحلات الطويلة، وهو الأمر الذي يجعلها من أهم السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، إلا أنها تعاني بشدة على مستوى الاحتفاظ بالقيمة السوقية، لا سيما أنها تفقد من قيمتها ما يزيد على 70%، وهو ما يجعلها من بين السيارات التي قد يتجنبها البعض لفقدان ما يقرب من 26 ألف دولار من سعرها في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعتبرها من أهم الموديلات الكهربائية.
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BMW الفئة السابعة
قد تكون واحدة من أكثر السيارات التي تكلف الجمهور أموالا طائلة للحفاظ على كفاءتها وقدراتها الفنية، فعلى الرغم من التكنولوجيا التي تراعيها الشركة الألمانية باستمرار في الفئة السابعة، يمكن أن تكلف المرء ما يزيد على 103 آلاف دولار على مدى أول خمس سنوات من امتلاكها، وهو الأمر الذي قد يكون مفسرًا لضعف قدرات الاحتفاظ بقيمتها السوقية، التي تفقد ما يزيد على 70%، بواقع 75.5 ألف دولار.