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نائب: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد في عهد السيسي

تحرير:أحمد جاد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
النواب
النواب
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ يعد إنجازً جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد السيسي، مشيدا بالتطوير الشامل بالمطار خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسان دولي، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين. وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي. وأوضح، أن وزارة الطيران تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
وأشاد زين الدين، بحرص الوزارة على دخول عالم الطيران النظيف بإطلاق أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 30 ? من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى 70? من الوقود العادي، الأمر الذي يؤكد دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة.وطالب النائب،
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وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (10)

جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
زاهي حواس

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة بـ«دار مصر» 17 نوفمبر

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري في تسليم 480 وحدة سكنية 20 عمارة بالمرحلة الأولى "كود 123"، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية "كود 423" بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أقوال النبي تعتبر استراتيجيات يمكن تحويلها إلى سياسات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن والسنة تعتبر استراتيجيات وعناوين يمكن تحويلها إلى سياسات وعادات وتقاليد. وأشار الرئيس السيسي في كلمة ارتجلها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة- إلى أن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلًا عما جاء في القرآن والسنة استراتيجيات وعناوين تتحول إلى سياسات وتتحول إلى عادات وتقاليد. وتابع الرئيس قائلًا: "عندما نقول أخوة، ما هي السياسات الخاصة بالإنسان في مصر حتى تعم الأخوة بين جميع طوائف الشعب بمختلف أنواعهم وعقائدهم وثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم، كيف تصنع ذلك؟.
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المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (1)

متحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.
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«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
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رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
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