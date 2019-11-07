نائب: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد في عهد السيسي

تحرير:أحمد جاد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

النواب

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ يعد إنجازً جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد السيسي، مشيدا بالتطوير الشامل بالمطار خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسان دولي، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين. وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي. وأوضح، أن وزارة الطيران تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وأشاد زين الدين، بحرص الوزارة على دخول عالم الطيران النظيف بإطلاق أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 30 ? من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى 70? من الوقود العادي، الأمر الذي يؤكد دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة.وطالب النائب،