جريمة

السجن من 5 لـ15 سنة للمتهمين بأحداث عنف أطفيح

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
محاكمة- أرشيفية
محاكمة- أرشيفية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، ونص الحكم على معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، عن اتهامات باقتحام قسم شرطة نهبه وتخريبه وتهريب مساجين، ثم إشعال النيران بديوان القسم تنفيذّا لغرض إرهابي، وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
جلسة المحاكمة كانت تحت إجراءات أمنية مشددة، وخرجت هيئة المحكمة لتعلن حكمها بعد المداولة، فى حين أكدت مصادر قانونية أن الحكم ليس نهائي، وما زال أمام المتهمين مرحلتي تقاضي فى الاستئناف والنقض. كانت المحكمة قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة
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هيثم أحمد زكي.

خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.
هيثم أحمد زكي

الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
هيث - أحمد زكي

التصريح بدفن جثمان هيثم أحمد زكي بعد «التشريح»

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تشريح الجثة للاشتباه فى غموض الوفاة، إذ تبين أن الشاب الفقيد عن عمر 35 سنة، كان يعاني من آلامًا فى البطن، وقصد صيدلية بحثًا عن دواء بشهادة أفراد أمن الكومباوند السكني الذي يقيم فيه "بيفرلي هيلز" بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل أن يغيب داخل فيلته دون استجابة لمحاولات الاطمئنان عليه، بما استدعى طلب الشرطة وكسر الباب ليعثروا عليه مفارقًا الحياة، جاء قرار النيابة بالتشريح للتحقق من أسباب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«حكما رشوة الجمارك وخلية أطفيح» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الجلسة المنتظرة لإصدار المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر الإخوان والتورط في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، ويأتي ذلك بعدما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين كانوا هاربين وتم ضبطهم مؤخرًا واتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم، بعد إلغاء الحكم الغيابي الذى كان يقضي عليهم بالسجن المؤبد غيابيا.
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«حكما رشوة الجمارك وخلية أطفيح» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها الجلسة المنتظرة لإصدار المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حكمها على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر الإخوان والتورط في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، ويأتي ذلك بعدما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين كانوا هاربين وتم ضبطهم مؤخرًا واتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم، بعد إلغاء الحكم الغيابي الذى كان يقضي عليهم بالسجن المؤبد غيابيا.
يوسف-بطرس-غالى

«حركة حسم وفساد الجمارك» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتشمل سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
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تأجيل قضية «داعش الجيزة» لـ23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعدما استكملت المحكمة فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه.
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