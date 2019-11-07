السجن من 5 لـ15 سنة للمتهمين بأحداث عنف أطفيح

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

محاكمة- أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، ونص الحكم على معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، عن اتهامات باقتحام قسم شرطة نهبه وتخريبه وتهريب مساجين، ثم إشعال النيران بديوان القسم تنفيذّا لغرض إرهابي، وصدر الحكم اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جلسة المحاكمة كانت تحت إجراءات أمنية مشددة، وخرجت هيئة المحكمة لتعلن حكمها بعد المداولة، فى حين أكدت مصادر قانونية أن الحكم ليس نهائي، وما زال أمام المتهمين مرحلتي تقاضي فى الاستئناف والنقض. كانت المحكمة قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة