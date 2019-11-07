البترول: إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من بئر بالبحر المتوسط
تحرير:أ.ش.أ
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
وزير البترول
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البئر "سيلفا" بالمرحلة "9ب" بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجاري، والتي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي بمعدل إنتاج يصل إلى 170 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الآبار الجديدة للغاز الطبيعي بمشروع المرحلة "9ب" وفق بيان للوزارة اليوم الخميس، أن شركة البرلس للغاز، القائمة بالعمليات في المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية، انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة
وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الآبار الجديدة للغاز الطبيعي بمشروع المرحلة "9ب" وفق بيان للوزارة اليوم الخميس، أن شركة البرلس للغاز، القائمة بالعمليات في المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية، انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة على الإنتاج ليصل إجمالي إنتاج الآبار الثلاث إلى نحو 240 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.
وأضاف التقرير أنه من المخطط أن يشهد شهر مارس المقبل وضع الآبار الثلاث الأخيرة بمشروع المرحلة 9ب على الإنتاج بمعدل 170 مليون قدم مكعب يومياً طبقا والجدول الزمني للأعمال بما يسهم في رفع معدلات إنتاج مشروع المرحلة 9ب من الغاز الطبيعي والذي تبلغ استثماراته الكلية أكثر من 600 مليون دولار.
ويعد مشروع المرحلة 9ب بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في المياه العميقة بالبحر المتوسط من المشروعات المهمة لدعم معدلات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعي.