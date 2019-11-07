الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة بـ«دار مصر» 17 نوفمبر

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

وزير الإسكان

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري في تسليم 480 وحدة سكنية 20 عمارة بالمرحلة الأولى "كود 123"، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية "كود 423" بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عادل النجار - في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام "31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29 – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25"، قائلًا إنه على المواطن الفائز بالوحدة



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عادل النجار - في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام "31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29 – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25"، قائلًا إنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان بفرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث "مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث" بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.







