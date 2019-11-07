سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

تحرير:أحمد محمد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

ريجوبيرت سونج

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».

وأوضح: «التحضيرات لم تكن قوية كما تمنينا لكننا سنحاول التأقلم مع الظروف، خاصة أن البطولة لم تنطلق في مواعيد مناسبة». وعن عدم إقامة البطولة في فترة التوقف الدولي وغياب مجموعة من اللاعبين المحترفين، قال: «نحن نعتمد بشكل كبير على الاستمرارية والمجموعة الموجودة معنا ولست الوحيد الذي سيتأثر