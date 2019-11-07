مدرب غانا: واثق أن فريقي سيتأهل إلى الأولمبياد

تحرير:أحمد بركات ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

إبراهيم تانكو

أكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة. وقال تانكو في مؤتمر صحفي اليوم: «أعرف منتخب الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: «رمضان صبحي لاعب موهوب وأنا أحب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة».

وأضاف: «لم نخض أي مباريات ودية دولية بسبب تغيير إدارة اتحاد الكرة، كما أننا فشلنا في ضم نحو 8 لاعبين بسبب رفض أنديتهم؛ لأن البطولة لا تقام في فترة التوقف الدولية، لكني أثق بأننا سنذهب بعيدًا في تلك البطولة وسنتأهل إلى الأولمبياد». وتابع: «البطولة فرصة للاعبين الجدد أن يتألقوا بعدما

وأضاف: «لم نخض أي مباريات ودية دولية بسبب تغيير إدارة اتحاد الكرة، كما أننا فشلنا في ضم نحو 8 لاعبين بسبب رفض أنديتهم؛ لأن البطولة لا تقام في فترة التوقف الدولية، لكني أثق بأننا سنذهب بعيدًا في تلك البطولة وسنتأهل إلى الأولمبياد».



وتابع: «البطولة فرصة للاعبين الجدد أن يتألقوا بعدما فشلنا في ضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا معنا في التصفيات، ونحن في مجموعة قوية وأتمنى التوفيق للاعبين».



وأوضح بخصوص فريق الكاميرون: «لقد عملت هناك وأعرف الفريق جيدًا، ولكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون شكل الفريق في مباراة غدٍ، لكننا هنا من أجل الفوز ونمتلك فريقا قادرا على ذلك».

