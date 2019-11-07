مدرب مالي يتحدث عن صعوبة مواجهة المنتخب المصري

تحرير:أحمد بركات ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي

تحدث فاجنيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. وقال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل، خاصة مواجهة منتخب المغرب، لكننا نجحنا في الفوز، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتابع ديارا أن مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف.

وأوضح: «نملك خبرات كافية عندما واجهنا المنتخب المغربي في التصفيات وكانت مواجهة صعبة لكننا نجحنا وتأهلنا ووصلنا إلى هنا». وقال: "منذ تولي المسؤولية كان هناك هدف أول وهو التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية وها نحن هنا حققنا هذا الهدف، والآن نسعى لتحقيق الهدف الثاني وهو التأهل إلى دورة الألعاب

وأوضح: «نملك خبرات كافية عندما واجهنا المنتخب المغربي في التصفيات وكانت مواجهة صعبة لكننا نجحنا وتأهلنا ووصلنا إلى هنا».



وقال: "منذ تولي المسؤولية كان هناك هدف أول وهو التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية وها نحن هنا حققنا هذا الهدف، والآن نسعى لتحقيق الهدف الثاني وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو". وأشار إلى أنهم محرومون من ثلاثة لاعبين شاركوا في مباريات التصفيات؛ بسبب بعض الظروف الخاصة بهم.



وتابع مدرب مالي أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب صعبة للغاية؛ لوجود مصر (البلد المنظم) وغانا والكاميرون، لكنه يثق في لاعبيه لتخطى الصعاب والتأهل لأولمبياد طوكيو.



وبخصوص مواجهة مصر في المباراة الافتتاحية، شدد على أن المباراة صعبة والمنتخب المصري يضم عناصر مميزة جدا، بجانب عنصري الأرض والجمهور، لكن فريقه استعد جيدا للتعامل مع الضغوط.

