رياضة

مدرب مالي يتحدث عن صعوبة مواجهة المنتخب المصري

تحرير:أحمد بركات ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي
فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي
تحدث فاجنيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي. وقال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل، خاصة مواجهة منتخب المغرب، لكننا نجحنا في الفوز، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتابع ديارا أن مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف.
وأوضح: «نملك خبرات كافية عندما واجهنا المنتخب المغربي في التصفيات وكانت مواجهة صعبة لكننا نجحنا وتأهلنا ووصلنا إلى هنا». وقال: "منذ تولي المسؤولية كان هناك هدف أول وهو التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية وها نحن هنا حققنا هذا الهدف، والآن نسعى لتحقيق الهدف الثاني وهو التأهل إلى دورة الألعاب
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إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: واثق أن فريقي سيتأهل إلى الأولمبياد

أكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة. وقال تانكو في مؤتمر صحفي اليوم: «أعرف منتخب الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: «رمضان صبحي لاعب موهوب وأنا أحب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة».
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
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في ميلاده الـ41.. كيف قست الكرة على «ماجيكو الأهلي»؟

«هو ليس ذلك النوع من اللاعبين الذين يمرون مرور الكرام سواء داخل الملعب أو خارجه، فشخصه الخلوق وتواضعه لدرجة تناطح السحاب من عوامل نجاحه، ليس هذا فقط، بل إن ذلك هو ما صنع له قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أرجاء إفريقيا والوطن العربي. هو ليس فقط لاعبَ كرة أسطوريا، بل هو رمز للنادي الأهلي والكرة المصرية». إنه أمير القلوب والماجيكو، محمد محمد محمد أبو تريكة، الذي يحتفل اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ41، إذ إنه من مواليد السابع من نوفمبر لعام 1978، في قرية ناهيا، إحدى قرى محافظة الجيزة.
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ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
مصطفى محمد

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
شوقى-غريب

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
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أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
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