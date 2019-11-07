سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
زاهي حواس
زاهي حواس
استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
وأكد أن تلك الادعاءات ليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، مشيرا إلى أن أهم كشف في القرن الـ21 هو اكتشاف
اقرأ المزيد
وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (10)

جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة بـ«دار مصر» 17 نوفمبر

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري في تسليم 480 وحدة سكنية 20 عمارة بالمرحلة الأولى "كود 123"، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية "كود 423" بمنطقة الأندلس ضمن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

نائب: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد في عهد السيسي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ يعد إنجازً جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد السيسي، مشيدا بالتطوير الشامل بالمطار خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسان دولي، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين. وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي. وأوضح، أن وزارة الطيران تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أقوال النبي تعتبر استراتيجيات يمكن تحويلها إلى سياسات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن والسنة تعتبر استراتيجيات وعناوين يمكن تحويلها إلى سياسات وعادات وتقاليد. وأشار الرئيس السيسي في كلمة ارتجلها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة- إلى أن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلًا عما جاء في القرآن والسنة استراتيجيات وعناوين تتحول إلى سياسات وتتحول إلى عادات وتقاليد. وتابع الرئيس قائلًا: "عندما نقول أخوة، ما هي السياسات الخاصة بالإنسان في مصر حتى تعم الأخوة بين جميع طوائف الشعب بمختلف أنواعهم وعقائدهم وثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم، كيف تصنع ذلك؟.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (3)

النواب: السجن وغرامة لاتقل عن مليون جنيه لـ«بيع الآثار بالخارج»

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: «من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد».
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
الآثار-المصرية-الغارقة

الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.
زاهي حواس

«مدينة مفقودة تحت التمثال؟».. زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول

كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أسرار تمثال أبو الهول لوفد أمريكي رفيع المستوى، يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة، وقال خلال شرحه للوفد اليوم الأحد، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، لا تمت للواقع بصلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق. وأضاف: "نحن لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبوالهول، وتبين أن أبو الهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]