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جبانة متعددة الطبقات.. كشف أثري جديد بالإسماعيلية

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
الآثار
الآثار
كشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، عن جزء من جبانة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني الروماني وعصر ما قبل الأسرات. وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، الدكتور أيمن عشماوي، في تصريح، اليوم الخميس، إن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب اللبن تعود للعصر اليوناني الروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري الدكتورة نادية خضر، أن البعثة تمكنت من العثور على مقابر جماعية وفردية من الطوب اللبن، ترجع للعصر اليوناني الروماني، ودفنات في وضع القرفصاء من عصور ما قبل وبداية الأسرات، إضافة إلى عدد من الأواني الفخارية المميزة لفترة ما قبل وبداية الأسرات والعصر اليوناني
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احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: النبي محمد من أكبر محبي الخير للإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر يثق بحكمة الرئيس وإخلاصه في الحفاظ على الوطن

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، إن الأزهر الشريف لديه ثقة كاملة في الله تعالى بأننا سوف نتجاوز جميع التحديات، كما يثق الأزهر بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج، مضطرب الغابات والأهداف، مهنئًا فضيلته الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بأطيب التهاني بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد، مؤكدًا أن الأزهر خلال أكثر من ألف عام يقوم على حراسة القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين تركهما لنا رسول الله، دفاعًا عن ثقافة الأمة ووحدتها، ودفاعا عن الوطن وتاريخه.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: خطبة الوداع دستور عالمي للناس في كل زمان ومكان

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المتأمل في خطبة الوداع التاريخية يرى أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت للناس جميعًا، وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار هي " أيها الناس"، وليس "أيها المسلمون" ولا "أيها المؤمنون"، مشيرًا إلى أن مؤرخي الغرب المنصفين ممن رزقوا حظًا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة؛ وضعوا أيديهم على مبدأ " الأخوة الإنسانية الجامعة" المتغلغل في هذه الرسالة الخالدة عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.
زاهي حواس

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
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زاهي حواس

زاهي حواس يكشف أسرار أبو الهول لرئيسة وزراء أستراليا

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الخميس، جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا السابقة، والتي تزور مصر حاليا، وكان برفقتها عالم المصريات الدكتور زاهي حواس. واستمعت جيلارد لشرح من حواس عن تاريخ المنطقة الأثرية، معربة عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات. وكشف حواس لها عن أسرار تمثال أبو الهول الذي يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني لها، نافيا لها صحة الادعاءات بوجود مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول.
مجلس-النواب (3)

النواب: السجن وغرامة لاتقل عن مليون جنيه لـ«بيع الآثار بالخارج»

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: «من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد».
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
الآثار-المصرية-الغارقة

الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.
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