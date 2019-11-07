صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: القلق يؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالَج

يقول الباحثون إن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير عملية الأيض، وكلاهما من العوامل الخطيرة التى ترتبط بالقلب والأوعية الدموية؛ لذا لا بد من تناول عصير الكريز قبل النوم
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الأرق
الأرق
في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من حالات الوفاة حول العالم، دون أسباب مبررة، ولكن الذي لا تعلمه أن أبسط الأسباب أصبحت تهدد حياتك؛ فعلى سبيل المثال، الأرق لن يحرمك فقط من النوم لساعات طويلة، بل إنه يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد تتعافى منها سريعًا، ولكن جاءت الدراسات وكشفت عن أن الأرق لديه القدرة على قتلك في الحال، لذا لا تدع التفكير والتوتر والقلق يقتلك ويسرق حياتك، دون وعي منك بذلك. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، تعمل جميعها معًا، لذا عند حدوث خلل في أي عضو، يؤدي ذلك إلى عدم توازن في بقية أجزاء الجسم؛ فعلى سبيل المثال، قلة النوم أو عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم، يؤدي إلى العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وللتأكد بشكل عملي،
اقرأ المزيد
فيتامين د

حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما. ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.
النوم المتقطع

إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".
الوحدة-العزلة

دراسة: العزلة تؤدي للوفاة بعد عام من دخول المستشفى

عند الشعور بألم في الظهر أو الرأس أو البطن، أول ما تفكر به تناول دواء، للتهدئة من الأعراض، ولكن ما العمل مع الألم النفسي، فالتوتر والاكتئاب والآلام النفسية تستمر لفترة طويلة، وقد ينتج عنها مضاعفات، على سبيل المثال ضعف عضلة القلب، وتصلب الشرايين، وسكتة دماغية مفاجئة، وغيرها من الأمراض الأخرى، لذا كشفت العديد من الأبحاث الحديثة، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ويعيشون في عزلة، أكثر عرضة للوفاة بعد دخول المستشفى، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
اقرأ المزيد من الأخبار
النوم المتقطع

إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]