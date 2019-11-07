دراسة: يؤدي القلق إلى الوفاة إذا لم يعالَج

يقول الباحثون إن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير عملية الأيض، وكلاهما من العوامل الخطيرة التى ترتبط بالقلب والأوعية الدموية؛ لذا لا بد من تناول عصير الكريز قبل النوم
في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من حالات الوفاة حول العالم، دون أسباب مبررة، ولكن الذي لا تعلمه أن أبسط الأسباب أصبحت تهدد حياتك؛ فعلى سبيل المثال، الأرق لن يحرمك فقط من النوم لساعات طويلة، بل إنه يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد تتعافى منها سريعًا، ولكن جاءت الدراسات وكشفت عن أن الأرق لديه القدرة على قتلك في الحال، لذا لا تدع التفكير والتوتر والقلق يقتلك ويسرق حياتك، دون وعي منك بذلك. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، تعمل جميعها معًا، لذا عند حدوث خلل في أي عضو، يؤدي ذلك إلى عدم توازن في بقية أجزاء الجسم؛ فعلى سبيل المثال، قلة النوم أو عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم، يؤدي إلى العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وللتأكد بشكل عملي،
يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، تعمل جميعها معًا، لذا عند حدوث خلل في أي عضو، يؤدي ذلك إلى عدم توازن في بقية أجزاء الجسم؛ فعلى سبيل المثال، قلة النوم أو عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم، يؤدي إلى العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وللتأكد بشكل عملي، قام الباحثون بعمل دراسات على مجموعة كبيرة من الأشخاص، ووجدوا أن الأرق يرتبط بخطر كبير يهدد حياتك، وعلق أحد الخبراء قائلا: "النوم أمر حيوي، يحتاج إليه الجسم لاستعادة طاقته، وللشعور بالحيوية والانتعاش أيضًا"، وليس ذلك فقط، بل يعطي النوم الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية راحة كبيرة.
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على الجانب الآخر، يقول الباحثون إن قلة النوم ترفع ضغط الدم، وتغير عملية الأيض، وكلاهما من العوامل الخطيرة التى ترتبط بالقلب والأوعية الدموية، وتابع الباحثون الصينيون 480.000 شخص لمدة عشر سنوات، بلغ متوسط عمر المشاركين 51 عامًا، ولم يكن لديهم أي مشكلات في القلب.
تم سؤال المتطوعين عما إذا كان لديهم أي من أعراض الأرق خلال ثلاثة أيام في الأسبوع (صعوبة في النوم أو الاستيقاظ مبكرًا أو صعوبة في التركيز فى أثناء النهار بسبب قلة النوم)، ففى أثناء هذه السنوات، توفى العديد من الأشخاص الذين عانوا من السكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وإضافة إلى ذلك، وضع الباحثون عوامل أخرى مثل التدخين ومستوى النشاط البدني.
وكشفت النتائج عن أن الذين يعانون من أعراض الأرق الثلاثة كانوا أكثر عرضة بنسبة 18 في المئة للإصابة، كما سجل الأشخاص الذين يستيقظون في الصباح الباكر، ولم يتمكنوا من العودة إلى النوم 7% في ما يتعلق بخطر الإصابة، وكان الذين أبلغوا عن مشكلة في التركيز فى أثناء النهار بسبب قلة النوم أكثر عرضة بنسبة 13 في المئة.
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وقال مؤلف الدراسة الدكتور ليمينج لي، من جامعة بكين: "تشير هذه النتائج إلى أننا إذا استطعنا استهداف الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في النوم مع العلاجات السلوكية، فمن الممكن أن نتمكن من تقليل عدد حالات السكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض أخرى لاحقا"، وأضاف قائلًا: "العلاقة بين أعراض الأرق وهذه الأمراض كانت أقوى عند البالغين الأصغر سنا والأشخاص الذين لم يكن لديهم ارتفاع في ضغط الدم في بداية الدراسة".
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لذا لا بد من الحصول على قدر كافٍ من النوم، لا يقل عن 6 ساعات، وإذا قمت بتصفح مواقع الإنترنت، ستجد العديد من الدراسات التي تتحدث عن أضرار قلة النوم، والاضطرابات الناتجة عنه؛ لذا لا بد أن تكون على دراية كاملة بأن التوتر والقلق والاكتئاب والعمل لفترات طويلة، لن يفيد عندما نحرم من النوم في المساء، نتيجة التفكير الدائم طوال الليل، كما يمكنك تناول مجموعة من المشروبات التي تساعد على النوم، مثل الشاي الأخضر وعصير الكريز.
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