دراسة: يؤدي القلق إلى الوفاة إذا لم يعالَج

يقول الباحثون إن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير عملية الأيض، وكلاهما من العوامل الخطيرة التى ترتبط بالقلب والأوعية الدموية؛ لذا لا بد من تناول عصير الكريز قبل النوم

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الأرق

في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من حالات الوفاة حول العالم، دون أسباب مبررة، ولكن الذي لا تعلمه أن أبسط الأسباب أصبحت تهدد حياتك؛ فعلى سبيل المثال، الأرق لن يحرمك فقط من النوم لساعات طويلة، بل إنه يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد تتعافى منها سريعًا، ولكن جاءت الدراسات وكشفت عن أن الأرق لديه القدرة على قتلك في الحال، لذا لا تدع التفكير والتوتر والقلق يقتلك ويسرق حياتك، دون وعي منك بذلك. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، تعمل جميعها معًا، لذا عند حدوث خلل في أي عضو، يؤدي ذلك إلى عدم توازن في بقية أجزاء الجسم؛ فعلى سبيل المثال، قلة النوم أو عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم، يؤدي إلى العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وللتأكد بشكل عملي،