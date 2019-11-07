أحلام مستغانمي: أعمل على رواية تتناول تاريخ بلادي ما بعد الاستقلال

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أحلام مستغانمي

أعلنت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أنها تعكف حاليا على كتابة رواية تاريخية عن الجزائر، ستركّز على فترة ما بعد الاستقلال وستروي قصصًا عن والدها؛ مبيّنةً أنها تريد من خلال هذا الكتاب العودة إلى الوراء، لفهم الحال الذي عليه العرب اليوم وكيف وصلوا إليه. وكشفت صاحبة "ذاكرة الجسد"، بأن هذا العمل أيضا فرصة للتأريخ للجزائر في الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، وللأمة العربية؛ حيث كان كل شيءٍ في تلك المرحلة متداخلًا ومتقاطعًا، موضحة أن لفهم ما عصفَ بالجزائر، يتوجّب فهم ماذا كان يدور في محيطها.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والثلاثين، حيث توجّهت مستغانمي بالشكر إلى إمارة الشارقة، مؤكّدةً أنّ العاصمة العالمية للكتاب 2019، تُمثّلها وتعبّر عنها وتُشبهها كثيرًا، موضّحةً أنها حضرت بالزي العربي احتفالًا واحتفاءً بإمارة الثقافة والكتاب، وولاءً لها بكل ما ترمز إليه