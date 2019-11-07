صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

إلى جانب الفوائد الأخرى للأوميجا والأحماض الدهنية، توفر ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت أكثر بكثير من الكمية الموصي بها من فيتامين D، لذلك فإنه بديلا جيدا للمكملات الغذائية
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فيتامين D
فيتامين D
الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما. ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.
لذا إذا كنت تبحث عن طرقا تساعدك على الحصول ما يكفي من هذا الفيتامين أو مساعدة جسمك في إنتاجه، فإليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية. مكملات فيتامين D  تنخفض مستويات فيتامين D بشكل كبير بمجرد انتهاء الصيف، حيث تقول جوليا نيوتن بيشوب، أستاذة الأمراض الجلدية
اقرأ المزيد
الارق

دراسة: يؤدي القلق إلى الوفاة إذا لم يعالَج

في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من حالات الوفاة حول العالم، دون أسباب مبررة، ولكن الذي لا تعلمه أن أبسط الأسباب أصبحت تهدد حياتك؛ فعلى سبيل المثال، الأرق لن يحرمك فقط من النوم لساعات طويلة، بل إنه يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد تتعافى منها سريعًا، ولكن جاءت الدراسات وكشفت عن أن الأرق لديه القدرة على قتلك في الحال، لذا لا تدع التفكير والتوتر والقلق يقتلك ويسرق حياتك، دون وعي منك بذلك. وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "daily mail".
النوم المتقطع

إذا كنت تعاني من الأرق.. 4 عصائر تساعدك على النوم

مع التعرض للتوتر والقلق والاكتئاب بشكل يومي، نعود إلى البيت، وكل ما نرغب به الحصول على قدر كافٍ من النوم، ولكن نتعرض لاضطرابات النوم أو الأرق، نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيوت، مما ينتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، لذا لابد من تناول مشروبات صحية قبل النوم، على سبيل المثال عصير الكريز، يمنحك معدلات عالية من الهدوء والراحة، وشاي النعناع مفيد أيضًا، وذلك نقلا عن موقع "healthline".
الوحدة-العزلة

دراسة: العزلة تؤدي للوفاة بعد عام من دخول المستشفى

عند الشعور بألم في الظهر أو الرأس أو البطن، أول ما تفكر به تناول دواء، للتهدئة من الأعراض، ولكن ما العمل مع الألم النفسي، فالتوتر والاكتئاب والآلام النفسية تستمر لفترة طويلة، وقد ينتج عنها مضاعفات، على سبيل المثال ضعف عضلة القلب، وتصلب الشرايين، وسكتة دماغية مفاجئة، وغيرها من الأمراض الأخرى، لذا كشفت العديد من الأبحاث الحديثة، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ويعيشون في عزلة، أكثر عرضة للوفاة بعد دخول المستشفى، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
اقرأ المزيد من الأخبار
اكتشف-العلماء-لقاح-جديد-للحماية-من-فيروس-نيباه

دواء جديد مضاد للإنفلونزا يحارب مقاومة الفيروس

يعمل العلماء على تطوير الجيل التالي من أدوية الإنفلونزا، خصوصا أن الشتاء على وشك الدخول، وبناءً على ذلك طوروا دواءً جديدا قد يكون قادرا على معالجة الإنفلونزا والأمراض الوبائية الأخرى. يهدف الدواء الجديد إلى إحداث تغيير في المادة الجينية لفيروس الإنفلونزا لمنعه من التكاثر، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم اختبار الدواء الجديد إلا على الحيوانات حتى الآن، لذلك فهو بعيد جدا عن أن يكون متاحًا في الصيدلية المحلية، لكن المثير في الأبحاث أنه حتى الآن لم يصبح فيروس الإنفلونزا مقاوما للأدوية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
لو-دخلت-الأربعين-احترس-من-هذه-الأطعمة!

«تجنب هاتفك».. عادات صحية عليك ممارستها بعد الأربعين

هناك الكثير من العادات والروتين المختلف من شخص لآخر، يمكن الاستمرار عليها لفترة طويلة من الوقت، ولكن بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأربعينات من العمر، قد يبدو الأمر كما لو أنك عالق في طرقك، وغالبا ما تكون لديك عادات جيدة وأخرى سيئة تمارسها منذ سنوات. عندما تحين سن الأربعين، فهذا الوقت يخضع فيه جسمك واهتماماتك ومسؤولياتك لتغييرات كبيرة، وهذا ما يجب على عاداتك أيضا؛ ولهذا هناك عادات قد ترغب في جعلها جزءا من حياتك اليومية. وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
اكتئاب-الشتاء

الاضطراب الموسمي يصيبك في الشتاء.. 4 طرق للتغلب عليه

هناك بعض التغيرات التي تطرأ على حياتك عند بدء فصل الشتاء، لكنك لا تدري سبب ما يحدث لك، حيث من السهل الاستسلام لإغراء تناول الطعام والنوم أكثر قليلا في هذا الوقت، كما يصبح الطقس أكثر برودة، ويبدو أن فصل الشتاء قاب قوسين أو أدنى. من ناحية أخرى، هناك حالة من الكسل شائعة بين العديد من الأشخاص، كما أن البعض يجد صعوبة في الاستمتاع بالحياة، كما تظهر أعراض مشابهة للاكتئاب، لكنك في الحقيقة تعاني من اضطراب عاطفي موسمي الذي يسمى بـ SAD، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]