حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

إلى جانب الفوائد الأخرى للأوميجا والأحماض الدهنية، توفر ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت أكثر بكثير من الكمية الموصي بها من فيتامين D، لذلك فإنه بديلا جيدا للمكملات الغذائية

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فيتامين D

الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما. ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.

لذا إذا كنت تبحث عن طرقا تساعدك على الحصول ما يكفي من هذا الفيتامين أو مساعدة جسمك في إنتاجه، فإليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية. مكملات فيتامين D تنخفض مستويات فيتامين D بشكل كبير بمجرد انتهاء الصيف، حيث تقول جوليا نيوتن بيشوب، أستاذة الأمراض الجلدية