حارب نقص فيتامين D قبل الشتاء.. ركز على الأسماك

إلى جانب الفوائد الأخرى للأوميجا والأحماض الدهنية، توفر ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت أكثر بكثير من الكمية الموصي بها من فيتامين D، لذلك فإنه بديلا جيدا للمكملات الغذائية
الشتاء على وشك الاقتراب، والشمس أصبحت تغيب باكرا، ولا تظهر كثيرا خلال النهار، ولأنها مصدر الطاقة وسبب في إنتاج الجسم لفيتامين D، فقد يواجه بعض الأشخاص نقصا في هذا الفيتامين المهم لصحة العظام والأسنان والجسم عموما.
ومن أعراض نقص فيتامين D، الإصابة بالإعياء، ألم العظام والظهر، الاكتئاب، بطء التئام الجروح، تساقط الشعر، وألم العضلات، وإذا استمر نقصانه بالجسم لفترات طويلة من الوقت، فقد ينتج عنه الإصابة بالبدانة، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، متلازمة التعب المزمن، هشاشة العظام، والأمراض العصبية التنكسية، وتطور أنواع مختلفة من السرطان.
لذا إذا كنت تبحث عن طرقا تساعدك على الحصول ما يكفي من هذا الفيتامين أو مساعدة جسمك في إنتاجه، فإليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
مكملات فيتامين D
تنخفض مستويات فيتامين D بشكل كبير بمجرد انتهاء الصيف، حيث تقول جوليا نيوتن بيشوب، أستاذة الأمراض الجلدية
لذا إذا كنت تبحث عن طرقا تساعدك على الحصول ما يكفي من هذا الفيتامين أو مساعدة جسمك في إنتاجه، فإليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
مكملات فيتامين D
تنخفض مستويات فيتامين D بشكل كبير بمجرد انتهاء الصيف، حيث تقول جوليا نيوتن بيشوب، أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة ليدزk إنه إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين D ، فمن المهم تجنب نقصانه قبل فوات الأوان.
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كما يقول مارتن هيوسون، أستاذ علم الغدد الصماء الجزيئي في جامعة برمنجهام: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تصبغ لون البشرة الداكن، من الصعب عموما صنع نفس الكمية من فيتامين D من أشعة الشمس ، لذا يجب أخذ أخذ مكملات يومية على مدار السنة سواء من خلال الكبسولات أو التركيز على الأطعمة التي تساعدك في الحصول على هذا الفيتامين.
المشروم
يقول هيوسون: "إن جلد المشروم لديه القدرة على إنتاج فيتامين D، عندما يتعرض إلى ضوء الشمس، تماما مثل الجلد البشري والحيواني، لذا يمكنك تركه في مكان مشمس، وبعدها تناوله للحصول على هذا الفيتامين.
الأسماك الزيتية
قليل من الأطعمة غنية بفيتامين D بشكل طبيعي، لكن يقول نيوتن بيشوب: "السمك الدهني مثل الماكريل والرنجة وسمك السلمون هو الخيار الأفضل عند تناولهم بأجزاء معتدلة كل أسبوع".
الأطعمة المقوية
يوضح "بيشوب" إن الأطعمة التي يتم تخصيبها بفيتامين D قد تساعد في محاربة نقصانه بالجسم، ومن بينها حبوب الإفطار المحصنة بهذا الفيتامين، ودقيق القمح.
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زيت كبد الحوت
يقول هيوسون: "إلى جانب الفوائد الأخرى للأوميجا والأحماض الدهنية، توفر ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت أكثر بكثير من الكمية الموصي بها من فيتامين D، لذلك فإنه بديلا جيدا للمكملات الغذائية.
فوائد فيتامين D
1- صحة العظام
يلعب فيتامين D دورا كبيرا في تنظيم الكالسيوم والحفاظ على مستويات الفوسفور بالدم، وهما عاملان مهمان للغاية للحفاظ على صحة العظام.
يمكن أن يتسبب نقص فيتامينD عند الأطفال في الإصابة بالكساح، وهو مرض يتميز بمظهر شديد الانحناء، وذلك بسبب لين العظام، وفي البالغين يظهر نقص هذا الفيتامين على شكل تلين العظام أو هشاشتها، وهو الأكثر شيوعًا بين النساء بعد سن اليأس وكبار السن من الرجال.
2- تقليل خطر مرض السكري
أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة عكسية بين تركيز فيتامين D في الجسم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وبالنسبة للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري، فإن عدم كفاية مستويات فيتامين D بالجسم قد يؤثر سلبا على إفراز الأنسولين.
3- الوقاية من السرطان
فيتامينD مهم للغاية لتنظيم نمو الخلايا، وأوضحت بعض الدراسات أن فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر انتشار السرطان عن طريق إبطاء نمو وتطور الأوعية الدموية الجديدة في الأنسجة السرطانية، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية ويقلل من انتشارها.
قبل دخول الشتاء، عليك الحصول على ما يكفي من فيتامين D قبل أن يصل الأمر إلى الذهاب للطبيب وتناول الأدوية.