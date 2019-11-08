سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تمضي الصين بشكل رئيسي في خطواتها نحو إنشاء الجيل السادس من تكنولوجيا الاتصال في العالم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الأزمات في المستقبل القريب.
تحرير:محمود نبيل ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
هواوي
هواوي
تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
وحسب ما جاء في شبكة "سي إن بي إس" الأمريكية، فإن المجموعة الثانية المكونة من الجامعات والمعاهد الإلكترونية، ستكون مكلفة بوضع الجانب الفني من تقنيات الجيل السادس، بالإضافة إلى تقديم المشورة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وتوفر شبكات الجيل الخامس الدعم للهواتف المحمولة
اقرأ المزيد
بوتين (1)

روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
صواريخ-روسية

موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
بوتين (1)

روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
الصين-وأمريكا

«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

أعطت منظمة التجارة العالمية الصين، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وذلك ضمن الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهو قرار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة غضب إدارة ترامب تجاه المنظمة الدولية. ويعد هذا القرار نهائيا في قضية رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، نشأت عن فرض ضرائب على أكثر من 40 سلعة صينية رخيصة الثمن خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ذلك قوبل باتخاذ مسارات قانونية لبكين حيال الإجراءات الأمريكية.
دونالد ترامب

الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
ترامب (2)

هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]