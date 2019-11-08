الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تمضي الصين بشكل رئيسي في خطواتها نحو إنشاء الجيل السادس من تكنولوجيا الاتصال في العالم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الأزمات في المستقبل القريب.

تحرير:محمود نبيل ٠٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

هواوي

تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.

وحسب ما جاء في شبكة "سي إن بي إس" الأمريكية، فإن المجموعة الثانية المكونة من الجامعات والمعاهد الإلكترونية، ستكون مكلفة بوضع الجانب الفني من تقنيات الجيل السادس، بالإضافة إلى تقديم المشورة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وتوفر شبكات الجيل الخامس الدعم للهواتف المحمولة