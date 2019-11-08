الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تمضي الصين بشكل رئيسي في خطواتها نحو إنشاء الجيل السادس من تكنولوجيا الاتصال في العالم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الأزمات في المستقبل القريب.
تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية.
وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
وحسب ما جاء في شبكة "سي إن بي إس" الأمريكية، فإن المجموعة الثانية المكونة من الجامعات والمعاهد الإلكترونية، ستكون مكلفة بوضع الجانب الفني من تقنيات الجيل السادس، بالإضافة إلى تقديم المشورة.
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وتوفر شبكات الجيل الخامس الدعم للهواتف المحمولة
وحسب ما جاء في شبكة "سي إن بي إس" الأمريكية، فإن المجموعة الثانية المكونة من الجامعات والمعاهد الإلكترونية، ستكون مكلفة بوضع الجانب الفني من تقنيات الجيل السادس، بالإضافة إلى تقديم المشورة.
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وتوفر شبكات الجيل الخامس الدعم للهواتف المحمولة من الجيل التالي التي توفر سرعات فائقة لنقل، وهي تعد الظهير الرئيسي لدعم التقنيات مثل السيارات بدون سائق والواقع الافتراضي، وقامت الصين بتشغيل شبكاتها في وقت سابق من هذا الشهر قبل الجدول الزمني الأولي لعام 2020.
ولا تزال تقنيات الجيل الخامس في مهدها، حيث إن معظم الأشخاص حول العالم يستخدمون شبكات الجيل الرابع، وعلى الرغم من وجود الكثير من الأزمات حول الجيل الخامس، فإنه لا يزال من غير الواضح نوع التأثير الذي قد تحدثه تلك التقنيات على الصناعات والمستهلكين، بعيدًا عن السرعات العالية في التحميل.
كوريا الجنوبية هي الدولة الأخرى الوحيدة التي تمتلك مجموعة تقنيات الجيل الخامس إلى جانب الصين، كما كانت تلك التقنيان منتشرة لدى بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة على نطاق محدود للغاية، وبالأخص في حفنة من المدن.
وفي الوقت نفسه، الجيل السادس لا يزال بعيد المنال، حيث قال نائب الوزير وانج شي من وزارة العلوم والتكنولوجيا، إن شركة الجيل السادس في "المرحلة الأولية، والطريق الفني لا يزال غير واضح، ولم يتم توحيد المؤشرات الرئيسية وسيناريوهات التطبيق".
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وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Huawei Ren Zhengfei" التابعة لهواوي، إنه على الرغم من أن الشركة تعمل على تقنية الجيل السادس، إلا أنها لا تزال في "مرحلة مبكرة" وهناك "طريق طويل لنقطعه" قبل التسويق.
وأصبحت شبكات الهواتف المحمولة، وخاصة المرتبطة بالجيل الخامس، موضوعًا سياسيًا بين الولايات المتحدة والصين، وكانت شركة هواوي أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، في موضع الصراع بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتهمت واشنطن الشركة بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي، مدعية أن الحكومة الصينية قد تستخدم معداتها للتجسس على الأمريكيين.
وعلى خلفية ذلك، تم وضع هواوي على قائمة سوداء للولايات المتحدة تقيد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية، وقد حاولت واشنطن إقناع الدول الأخرى بمنعها من استخدام شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، والتي تتهمها بكين بأنها من وسائل التجسس التي تمتلكها بكين بشكل رئيسي.
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ومع ذلك، تواصل الصين العمل مع شركة الجيل السادس، حيث ترى أن التكنولوجيا لها أهمية كبيرة في المستقبل، وهو ما أكده وانج، والذي قال إن "في هذه الفترة الحرجة من التنمية الوطنية، يجب أن نولي أهمية كبيرة لتطوير الجيل السادس، وتنسيق تخطيطه، وتعزيزه كفاءته، والانفتاح على الابتكار في هذا المجال".