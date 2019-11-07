«مفارقة محزنة».. تعرف على آخر كلمات هيثم أحمد زكي

الفنان الشاب تم العثور على جثمانه بعد 24 ساعة من وفاته ولذلك أمرت النيابة بالتشريح الذى أكد أن الوفاة طبيعية لكن «الجيم والفيتامينات» لهما دور فيها

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

هيثم أحمد زكي

الجميع حزن عليه والكل تذكر مسيرة ألمه من الفقد والوحدة بعد وفاة والدته وهو فى سن التاسعة، ثم وفاة جده وجدته اللذان كانا يربيانه، وعقبهما وفاة خاله ثم وفاة والده، حتى لحق بأحبته بعد عمر 35 سنة، جاءت وفاة الشاب الممثل هيثم أحمد زكي مفاجئة وفى ظروف غامضة، إذ مات وحيدًا داخل شقته فى مجمع سكني بمدينة الشيخ زائد، ولم يجب على اتصالات خطيبته وخالته به حتى اتصلتا بالشرطة، وتبين وفاته قبل 24 ساعة من العثور على جثمانه، فيما كان آخر لقاء له مع أفراد الأمن اللذين ساعدوه لأخذ حقنة مسكنة فى الصيدلية القريبة لمنزله وودعهم بآخر كلماته قبل أن يرحل وحيدًا.

أفراد الأمن كانوا آخر من قابلهم هيثم أحمد زكي، مساء أمس الأربعاء، إذ وجدوه يخرج من شقته فى حالة إعياء، يكابد للنهوض والحركة إلى أقرب صيدلية، فساعدوه وأخذ حقنة مسكنة، وعاونوه حتى عاد إلى شقته، وبسبب حالة الإعياء التى كان فيها حاولوا تقديم مساعدة إضافية له، وسألوه عما إذا كان يرغب فى شيء يقدموه له، لكنه

أفراد الأمن كانوا آخر من قابلهم هيثم أحمد زكي، مساء أمس الأربعاء، إذ وجدوه يخرج من شقته فى حالة إعياء، يكابد للنهوض والحركة إلى أقرب صيدلية، فساعدوه وأخذ حقنة مسكنة، وعاونوه حتى عاد إلى شقته، وبسبب حالة الإعياء التى كان فيها حاولوا تقديم مساعدة إضافية له، وسألوه عما إذا كان يرغب فى شيء يقدموه له، لكنه طلب منهما طلبه الأخير بقوله لهم حسبما ورد فى تحقيقات النيابة العامة «محتاج أقعد لوحدي وارتاح»، وكأنها مفارقة قدرية أن يكون وحيدًا ويحصل على راحته الأبدية من الدنيا، إذ تم العثور عليه بعدها مفارقًا للحياة.



كانت وفاته غامضة، وحالة إعيائه محل ريبة، وهو ما استدعى تحقيق من قبل النيابة العامة، طلبت فيه كذلك تشريح الجثمان للتحقق من سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتبين للنيابة بمعاينة الشقة عدم وجود آثار عنف أو كسور فى مداخلها ومخارجها، وأن الفقيد كان يقيم بمفرده ولم يتزوج بعد، ولا يزوره ويطمئن عليه سوى خالته التى تأتي فى أوقات متباعدة إذ أنها من سكان محافظة الشرقية، فيما كانت خطيبته تطمئن عليه هى الأخرى أحيانًا.





تقرير الصفة التشريحية فسر أسباب الوفاة الغامضة، إذ تم العثور على جثمان الفقيد فى أرضية الحمام داخل شقته، وكانت بادية عليه علامات الإعياء من البطن، وتبين بالتشريح وفاة "هيثم أحمد زكي" بهبوط حاد فى الدورة الدموية تسبب فى توقف عضلة القلب ووفاته وحيدًا دون أن يشعر به أحد ويحاول إسعافه، ورجح الفحص حدوث هبوط الدورة الدموية بسبب الإجهاد، وهو ما تحقق فعليًا إذ تبين أن الفنان الشاب كن عائدًا من صالة الرياضة "الجيم" فى ليلة الأربعاء التى أصابه الإعياء فيها ومات فجرها حتى العثور على جثته اليوم الخميس.



وبشأن مسببات آلام البطن أفاد تقرير الصفة التشريحية الأولي الذى أعده خبراء الطب الشرعي أن الفقيد أخذ فيتامينات تنشيط رياضية خلال وجوه فى الجيم، ومع الإجهاد الرياضي الزائد لم تتحمل معدته تلك الفيتامينات، وهو ما تسبب فى إعيائه وشعوره بآلام فى البطن "مغص"، ودفعه إلى الخروج بحثًا عن مسكن لتلك الآلام القوية دون أن يدرك مسببات ما يحدث له، حتى انتهى به الحال بعد أخذ الحقنة المسكنة إلى السقوط متوفيًا مفارقًا الحياة فى توقيت يسبق العثور على جثمانه بـ24 ساعة.



أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، أوضحت فيه أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور علي الفنان هيثم أحمد زكي متوفي داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلي الفور انتقلت قوة امنية الي محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من مغص في بطنه صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلي صيدالية للحصول علي علاج، ثم عاد مرة أخري إلي مسكنه.



وأضاف أفراد الأمن خلاص اسجوابهم من المباحث، أنه بعد عودة "هيثم" من الصيدلية دخل إلى منزله ولم يخرج مرة أخري، وأنهم حاولوا الاتصال به كثيرا لكنه لم يجيب علي مكالماتهم أو خالته أو خطيبته، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.



ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتوفي نجل الفنان الراحل أحمد زكي فى شبابه عن عمر يناهز 35 سنة، وهو ذات السن الذى توفيت فيه والدته الراحلة هالة فؤاد، فيما عاش "هيثم" وحيدًا فى مسكنه حتى توفى فجر اليوم.



بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.



