جريمة

«مفارقة محزنة».. تعرف على آخر كلمات هيثم أحمد زكي

الفنان الشاب تم العثور على جثمانه بعد 24 ساعة من وفاته ولذلك أمرت النيابة بالتشريح الذى أكد أن الوفاة طبيعية لكن «الجيم والفيتامينات» لهما دور فيها
تحرير:سماح عوض الله ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
الجميع حزن عليه والكل تذكر مسيرة ألمه من الفقد والوحدة بعد وفاة والدته وهو فى سن التاسعة، ثم وفاة جده وجدته اللذان كانا يربيانه، وعقبهما وفاة خاله ثم وفاة والده، حتى لحق بأحبته بعد عمر 35 سنة، جاءت وفاة الشاب الممثل هيثم أحمد زكي مفاجئة وفى ظروف غامضة، إذ مات وحيدًا داخل شقته فى مجمع سكني بمدينة الشيخ زائد، ولم يجب على اتصالات خطيبته وخالته به حتى اتصلتا بالشرطة، وتبين وفاته قبل 24 ساعة من العثور على جثمانه، فيما كان آخر لقاء له مع أفراد الأمن اللذين ساعدوه لأخذ حقنة مسكنة فى الصيدلية القريبة لمنزله وودعهم بآخر كلماته قبل أن يرحل وحيدًا.
أفراد الأمن كانوا آخر من قابلهم هيثم أحمد زكي، مساء أمس الأربعاء، إذ وجدوه يخرج من شقته فى حالة إعياء، يكابد للنهوض والحركة إلى أقرب صيدلية، فساعدوه وأخذ حقنة مسكنة، وعاونوه حتى عاد إلى شقته، وبسبب حالة الإعياء التى كان فيها حاولوا تقديم مساعدة إضافية له، وسألوه عما إذا كان يرغب فى شيء يقدموه له، لكنه
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الكويت.

مصرع عامل مصري في حريق داخل شركة أسمنت بالكويت

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مواطن مصري لقى مصرعه، إثر وقوع حريق ضخم بشركة أسمنت فى الكويت، وعثر على جثة المصري بعد رفع الأنقاض التى خلفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى حيث مقر عمله. وبحسب الصحيفة: "ورد بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية عن نشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى مدخل الرتقه.
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بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
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بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث بالإسكندرية

وقع حادث مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتصادم سيارة ميكروباص مع نقل، أسفرت عن مصرع شابين وخالد عمر سعيد هلال، 18 سنة وعز الدين عادل إبراهيم، 17 سنة واصابة 15 آخرين وذلك أمام قرية "أفريكانو بارك" بالكيلو 68 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي باتجاه القاهرة. تلقى قسم شرطة العامرية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وانتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لمستشفيات العامرية العام ووادي النطرون وغرب النوبارية.
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«اقتحام قسم التبين وعزل ناصر أمين» بمحاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
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هيثم أحمد زكي.

خطيبة هيثم زكي: «كان عيان وراح لدكتور قبل وفاته»

أدلت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد .كي، بإفادتها فى التحقيقات الأولية بشأن وفاة خطيبها وحيدًا عن عمر يناهز 35 سنة، داخل شقته بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، إذ أوضحت أنه كان مريض قبل أيام من وفاته، وتوجه للكشف عند أحد الأطباء ووصف علاجًا له، لكنه يوم وفاته أصيب بآلام فى البطن "مغص" وعلمت أنه سيخرج إلى صيدلية قريبة من بيته لأخذ مسكن ودواء مناسب يريحه حتى طلوع النهار، وبإعادتها الاتصال عليه فوجئت بعدم استجابته لاتصالاتها، واتصلت بخالته للتحقق منها وتبين عدم استجابته على الأخيرة أيضًا، ومن ثم اتصلت الشابة بالشرطة.
هيثم أحمد زكي

الأمن يوضح ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أصدرت الأجهزة الأمنية بيانًا أوضحت فيه ظروف وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، موضحة أن قسم ثاني الشيخ زايد، تلقى بلاغًا بالعثور على الفنان هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بإحدي الكمبوندات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثروا على جثته داخل الحمام، وبالفحص تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، ويتردد عليه فقط خطيبته وخالته للزيارة، وبسؤال أفراد الأمن بالكمباوند، أقروا أن المتوفي كان يعاني من "مغص" صباح يوم وفاته، وخرج من مسكنه وتوجه إلى صيدالية للحصول على علاج، ثم عاد مرة أخرى إلى مسكنه.
هيث - أحمد زكي

التصريح بدفن جثمان هيثم أحمد زكي بعد «التشريح»

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد تشريح الجثة للاشتباه فى غموض الوفاة، إذ تبين أن الشاب الفقيد عن عمر 35 سنة، كان يعاني من آلامًا فى البطن، وقصد صيدلية بحثًا عن دواء بشهادة أفراد أمن الكومباوند السكني الذي يقيم فيه "بيفرلي هيلز" بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل أن يغيب داخل فيلته دون استجابة لمحاولات الاطمئنان عليه، بما استدعى طلب الشرطة وكسر الباب ليعثروا عليه مفارقًا الحياة، جاء قرار النيابة بالتشريح للتحقق من أسباب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.
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