حجاب زينة وانفعال دينا.. لقطات من جنازة هيثم أحمد زكي

تحرير:إسلام الشاذلي.. تصوير| دعاء السيد ومريهام صالح ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

انفعال دينا الشربيني

ودع المئات من نجوم الفن والرياضة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وشارك عدد كبير من النجوم، أبرزهم: "محمد هنيدي ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة والإعلامي أحمد شوبير وعمر مصطفى متولي ودينا الشربيني وأشرف زكي ورشوان توفيق وحمادة صدقي وهشام ماجد وباسم سمرة وعمر السعيد ومنى عبد الغني وناهد السباعي وبسمة وسارة نخلة ومحمد إمام وأمير شاهين ولقاء الخميسى وطارق عبد العزيز وأيتن عامر وأمينة خليل ومحمد لطفي ودلال عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات".

وتعطل دخول الجثمان للصلاة عليه نصف ساعة لفض الزحام الشديد حول ساحة المسجد، وانفعلت الفنانة دينا الشربيني على الصحفيين والإعلاميين المتواجدين بالجنازة.وحرصت الفنانة زينة على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل، وظهرت بالحجاب وسط الحشود، وبدت على ملامحها مشاعر الحزن.وتصدر الفنان أحمد عبدالله محمود،