غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

تحرير:أحمد بركات ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

شوقي غريب

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».

وأكد شوقي غريب: «الهدف الأساسي لنا هو التأهل لأولمبياد 2020»، مناشدًا الجماهير المصرية الحضور لاستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين وتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأضاف غريب أن عدم مشاركة أي من الحراس الثلاثة، عمر رضوان ومحمد صبحي وعمر صلاح، بصفة مستمرة مع أنديتهم، لن يسبب أي مشكلة، وأنه مستعد

وأكد شوقي غريب: «الهدف الأساسي لنا هو التأهل لأولمبياد 2020»، مناشدًا الجماهير المصرية الحضور لاستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين وتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأضاف غريب أن عدم مشاركة أي من الحراس الثلاثة، عمر رضوان ومحمد صبحي وعمر صلاح، بصفة مستمرة مع أنديتهم، لن يسبب أي مشكلة، وأنه مستعد لهذا الأمر من خلال الجرعات التدريبية القوية.



وتابع غريب أنه راضٍ عن المعسكر والتزام اللاعبين وأيضا الوديات التي خاضها الفريق في الفترة الأخيرة.



وقال غريب في المؤتمر الصحفي، إنه لم يستقر على أسلوب اللعب، فكل لقاء بطريقة مختلفة، حسب متطلبات كل لقاء وقوة كل فريق.



وأشار مدرب الفراعنة إلى أن اللاعب المصري ذكي وقادر على استيعاب التعليمات، وتنفيذ كل الواجبات وتطبيق أكثر من طريقة لعب، مختتمًا أن المنتخب الأولمبي يتم إعداده لكأس العالم 2022.



