رياضة

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

تحرير:أحمد بركات ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
شوقي غريب
شوقي غريب
قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
وأكد شوقي غريب: «الهدف الأساسي لنا هو التأهل لأولمبياد 2020»، مناشدًا الجماهير المصرية الحضور لاستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين وتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأضاف غريب أن عدم مشاركة أي من الحراس الثلاثة، عمر رضوان ومحمد صبحي وعمر صلاح، بصفة مستمرة مع أنديتهم، لن يسبب أي مشكلة، وأنه مستعد
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".
مصر -وبتسوانا (6)

جمعة يقود هجوم الفراعنة أمام ليبيريا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديًّا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بقيادة الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يُذاع اللقاء على قناة «تايم سبورت».
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إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي

مدرب غانا: واثق أن فريقي سيتأهل إلى الأولمبياد

أكد إبراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على استاد القاهرة. وقال تانكو في مؤتمر صحفي اليوم: «أعرف منتخب الكاميرون جيدا، لقد عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف السنة، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون، وأنا سعيد برؤيته هنا وتأهله للبطولة». وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: «رمضان صبحي لاعب موهوب وأنا أحب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة».
ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي

سونج عن مواجهة الفراعنة: سنقاتل من أجل تذكرة التأهل

قال ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأولمبي، إنه سعيد بالوجود في مصر، وإنه شرف كبير له أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وإن التحدي الأكبر له هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدًا في مستهل مشواره بالبطولة على استاد القاهرة. وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي اليوم: «كل فريق هنا لديه مشكلات، لكن استعداداتنا كانت قوية، فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأن إبراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل مدربا مساعدا في منتخب الكاميرون».
مصطفى محمد

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
شوقى-غريب

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
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