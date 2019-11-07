البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

تحرير:أمل نبيل ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.36 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14795.87 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 547.45 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459.57 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 837.56 مليون جنيه، بعد التداول على 234.38 ألف سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيع 63.31 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 24.56 مليون جنيه 38.75 مليار جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر