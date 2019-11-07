شيخ الأزهر: خطبة الوداع دستور عالمي للناس في كل زمان ومكان

تحرير:محمد فتحي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المتأمل في خطبة الوداع التاريخية يرى أنها لم تكن موجهة للمسلمين فقط، بل كانت للناس جميعًا، وكانت عبارته المفضلة في لفت العقول والأنظار هي " أيها الناس"، وليس "أيها المسلمون" ولا "أيها المؤمنون"، مشيرًا إلى أن مؤرخي الغرب المنصفين ممن رزقوا حظًا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم وبلاغة السنة المشرفة؛ وضعوا أيديهم على مبدأ " الأخوة الإنسانية الجامعة" المتغلغل في هذه الرسالة الخالدة عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.

وأضاف الطيب خلال كلمته في ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن النبي أول من وضع دستورًا عالميًا لحماية الدماء والأعراض والأموال، فقد كان أول بند من بنود خطبة الوداع تحذير العالم أجمع من فوضى الدماء والعبث بالأموال والأعراض، وقد كرر التحذير من هذه الجرائم