شيخ الأزهر: النبي محمد من أكبر محبي الخير للإنسانية

تحرير:محمد فتحي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد «الآداب الإنسانية العالية»، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات.

وأكد فضيلته خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن النبي محمد، هو من أكبر محيي الخير للإنسانية، وأن ظهوره للعالم أجمع هو أثر لإرادةٍ عُليا.ولفت شيخ الأزهر إلى أن الإسلام هو دين الأخوة الإنسانية والمساواة بين الناس وعصمة الدماء والأموال والأعراض،