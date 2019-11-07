بعد انتهاء الحجز المسبق.. هونر تطرح 9X وBand 5 بمصر

يعد هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء، وفي الوقت نفسه كشفت عن ساعتها Band 5

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

honor 9X

تبدأ شركة هونر، اليوم الخميس، طرح هاتفها honor 9x في السوق المصرية، وذلك بعد نفاد الكمية المحددة للحجز المسبق للهاتف، الذى تم الإعلان عنه قبل أيام. ويأتي هاتف 9x بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، كما يأتى الجهاز بتصميم يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، ما جعل الجهاز أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبسعر أقل من 5000 جنيه، وهو ما يتناسب مع خطة الشركة التى تحرص باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.

وتم تزويد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، للحصول على صور فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك