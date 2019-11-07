بعد انتهاء الحجز المسبق.. هونر تطرح 9X وBand 5 بمصر
يعد هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء، وفي الوقت نفسه كشفت عن ساعتها Band 5
تحرير:أحمد البرماوي
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
honor 9X
تبدأ شركة هونر، اليوم الخميس، طرح هاتفها honor 9x في السوق المصرية، وذلك بعد نفاد الكمية المحددة للحجز المسبق للهاتف، الذى تم الإعلان عنه قبل أيام. ويأتي هاتف 9x بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، كما يأتى الجهاز بتصميم يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، ما جعل الجهاز أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبسعر أقل من 5000 جنيه، وهو ما يتناسب مع خطة الشركة التى تحرص باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
وتم تزويد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، للحصول على صور فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك
وتم تزويد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، للحصول على صور فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بالإضافة إلى تميزه بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية (120 درجة)، تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.
ويتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، ما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه، وتم تصميمه بشاشة LCD، وهي واحدة من كبرى شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام. ويعد هذا ممكنا بفضل الآلية المنبثقة للكاميرا الأمامية، والتي تختفي في الجهاز عند عدم الحاجة إليها.
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وبالإضافة إلى الشاشة الأمامية الرائعة، يمتاز غلاف هاتف HONOR 9X الخلفي بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكّل تصميم حرف الـX الديناميكي والفريد، تلبيةً لمتطلبات المستخدمين المتطورة من حيث تصميم الهواتف الذكية، ويتوفر هاتف HONOR 9X باللون الأزرق الياقوتي الرائع والأسود الفخم المفضل لدى الكثيرين، بحسب بيان للشركة.
كما يتميز هاتف 9x بعدة خصائص متميزة، منها غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد يبلغ سمكه 8.8مم ومقبس سماعات مقاس 3.5 مم ومنفذ شحن USB من النوع C وكاميرا سيلفي تخرج للأعلى وبطارية بقوة 4.000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت.
وعلى جانب آخر، تتيح شركة هونر الساعة الذكية Band 5 الرياضية، الأسبوع المقبل، والتى تأتى بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوع AMOLED كاملة الألوان، وتقدم العديد من المزايا العصرية، أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمها لأنماط الرياضة واللياقة المختلفة، بالإضافة إلى ثمانية أوجه ساعة مخصصة.
وتنطلق ساعة هونر الذكية بميزة جديدة كليا، حيث تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم (SpO2)، وستتمكن HONOR Band 5 عند اقترانها بمتتبع معدل ضربات القلب من مساعدة المستخدم على التمرين بشكل أفضل وأكثر أمانا، كما تقدم خدمة خاصة لعشاق السباحة، حيث يمكنهم النزول بها تحت الماء لمسافة 50 مترا، وتعد باند 5 من الساعات القليلة التي تدعم اللغة العربية.
تأسست العلامة هونر بهدف تلبية احتياجات أولئك الذين تشكل التقنيات الرقمية جزءا أصيلا من حياتهم، وذلك عبر تقديم منتجات محسنة قائمة على الإنترنت من شأنها إتاحة تجارب منقطعة النظير للمستخدمين، وتكون مصدر إلهام ودعم للارتقاء بإبداعات الشباب وتمكينهم من بلوغ أحلامهم.