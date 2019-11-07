حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بعد انتهاء الحجز المسبق.. هونر تطرح 9X وBand 5 بمصر

يعد هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء، وفي الوقت نفسه كشفت عن ساعتها Band 5
تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
honor 9X
honor 9X
تبدأ شركة هونر، اليوم الخميس، طرح هاتفها honor 9x في السوق المصرية، وذلك بعد نفاد الكمية المحددة للحجز المسبق للهاتف، الذى تم الإعلان عنه قبل أيام. ويأتي هاتف 9x بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، كما يأتى الجهاز بتصميم يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، ما جعل الجهاز أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبسعر أقل من 5000 جنيه، وهو ما يتناسب مع خطة الشركة التى تحرص باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
وتم تزويد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح، كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، للحصول على صور فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك
اقرأ المزيد
huawei-vs-samsung-1

هل تربعت سامسونج عرش الهواتف الذكية بعد أزمة هواوي؟

شركة سامسونج الكورية أحد أشهر العلامات التجارية في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لكن ذاعت شهرتها بشكل كبير منذ دخولها عالم صناعة الهواتف، وذلك لكون قاعدة المستهلكين لها عريضة جدًّا في مختلف دول العالم، الأمر نفسه ينطبق على شركة هواوي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الشبكات، لكن شهرتها لم تتسع بشكل كبير إلا بدخولها عالم صناعة المحمول والأجهزة الذكية تحديدًا رغم أن عائدات شركة هواوي من قطاع الهواتف المحمولة لا يتجاوز 49% من حجم عائدات الشركة، وهي النسبة التي لم تكن تذكر منذ 10 سنوات ولم يكن لهواواي منافسة في مجال الهواتف المحمولة بعكس شركة سامسونج.
الجمعة-السوداء (3)

300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
PR_Image_ThinQ

ماذا تقدم منصة ThinQ LG الذكية للأجهزة المنزلية؟

تتوقع شركة آي دي سي لأبحاث السوق أن ينمو حجم سوق الأجهزة المنزلية الذكية العالمي إلى نحو 815 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2019، وسيصل هذا الرقم إلى 1.39 مليار وحدة بحلول العام 2023، استجابة لتزايد طلب المستهلكين على أدوات الانخراط في نمط حياة متصلة. ويواكب تزايد إطلاق أجهزة إنترنت الأشياء في الأسواق اكتساب أعداد أكبر من المستهلكين بسرعة وعي أكبر بفوائد تقنيات المنزل الذكي، أما المتحمسون دائمًا لتبني أحدث الابتكارات فإنهم غالبًا ما يضيفون إلى تلك التقنيات استخدام أجهزة محمولة قابلة للارتداء للتحكم السلس بالمنزل الذكي وتحقيق التكامل معه.
اقرأ المزيد من الأخبار
Honor-9X-back-X-1200x675

9X.. أول هاتف من هونر بكاميرا pop up وشاشة كاملة

أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلا عن توفير تجربة مستخدم استثنائية، ويبرز الجهاز نظرا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، إذ يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، وبسعر أقل من 5000 جنيه، وتحرص الشركة باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]