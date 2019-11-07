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مقارنة بين سيارات «إكليبس» و«أتيكا» و«كوجا»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» عن أكثر السيارات الـSUV مبيعًا خلال سبتمبر
تحرير:كريم ربيع ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
فورد كوجا
فورد كوجا
تراهن العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل رئيس في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي أظهر العديد من الموديلات التي تبدو بمثابة تجارب فريدة للشركات التي أنتجتها خلال الفترة الماضية، ومنها سيات أتيكا الإسبانية وميتسوبيشي إيكليبس كروس اليابانية، وفورد كوجا الأمريكية، وفي هذا السياق نستعرض مقارنة لأهم العوامل على مستوى القدرات الفنية والشكلية التي قد تكون بمثابة دليل للاختيار ما بين السيارتين، لا سيما أن كلتيهما تم إصدارها في مصر مؤخرًا.
«إكليبس كروس».. الياباني يعلن التحدي نجحت السيارة اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» في القفز بمبيعاتها خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وتنتمي إكليبس للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» ويتم طرحها في خمس فئات، تعتمد جميعها على محرك 1500 سي سي تربو، 4 سلندرات
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نيسان ليف

سيارات تفقد قيمتها سريعا بعد الشراء

يسعى دومًا جمهور السيارات لمعرفة القيمة الواقعية للسيارات التي يشترونها، وهو الأمر الذي يفسر رغبتهم في الحصول على موديلات تمتلك قدرات كبيرة على الاحتفاظ بقيمتها، وذلك حال رغبتهم في إعادة بيعها بعد الشراء لأول مرة. وتتفاوت قدرات السيارات على مستوى الأسواق العالمية في الاحتفاظ بالقيمة، وهو ما يجعل بعض الموديلات تحظى بقبول أكبر قياسًا بغيرها من السيارات المطروحة في الأسواق خلال الوقت الحالي، وهو ما يفسر إقبال الجماهير على تلك الموديلات بشكل واضح خلال السنوات الماضية.
سبورتاج 2020

مزايا وعيوب.. أكثر 6 سيارات SUV مبيعًا في مصر

أظهرت بيانات التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مبيعات السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها SUV والكروس أوفر CUV، خلال شهر سبتمبر 2019، كاشفة عن صعود وسيطرة كيا سبورتاج على صدارة ترتيب هذه الفئة بالسوق المحلية للسيارات، متفوقة على نظيرتها الكورية هيونداي توسان للمرة الثانية فى شهر سبتمبر. ونرصد في هذا التقرير مميزات وعيوب السيارات الست الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئة، وهي «كيا سبورتاج، هيونداي توسان، رينو كادجار، نيسان قشقاي، رينو داستر، جيلي إمجراند X7».
فولفو-إكس -سي – 40

فولفو XC40.. إمكانات ضخمة جذبت الانتباه في مصر

قدمت شركة فولفو عبر وكيلها التجاري في مصر، عز العرب، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة XC 40، والتي تمتلك شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية. لا شك أن صدور XC 40 الجديدة، يمثل نقلة في إصدارات شركة فولفو السويدية في مصر، وبالأخص خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت إصدار العديد من الموديلات الرائعة للشركة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن سيارة فولفو استطاعت إقناع العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق مؤخرًا بشكل واضح وظاهر للجميع.
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فولفو-إكس -سي – 40

فولفو XC40.. إمكانات ضخمة جذبت الانتباه في مصر

قدمت شركة فولفو عبر وكيلها التجاري في مصر، عز العرب، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة XC 40، والتي تمتلك شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية. لا شك أن صدور XC 40 الجديدة، يمثل نقلة في إصدارات شركة فولفو السويدية في مصر، وبالأخص خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت إصدار العديد من الموديلات الرائعة للشركة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن سيارة فولفو استطاعت إقناع العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق مؤخرًا بشكل واضح وظاهر للجميع.
أودي Q2

وصلت لـ50 ألف جنيه| أودي وإيجل تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركات ووكلاء سيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوع الماضي مطلع شهر أكتوبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها حملة «خليها تصدي»، ونرصد في هذا التقرير السيارات التي استفادت من التخفيضات السعرية الأخيرة، في مقدمتها سيارة الشركة الألمانية «أودي» والسيارة الصينية «دي إف إس كيه» إيجل 580 موديل 2019.
بوجاتي-تشيرون

مع نهاية 2019.. هذه السيارات هي الأغلى في العالم

شهد عام 2019 العديد من الموديلات التي تم تعديلها في سوق السيارات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خلال هذا العام، لتصبح الأغلى بين فئات عديدة ومختلفة من السيارات في الأسواق العالمية. وتظل الموديلات الرياضية الخارقة هي صاحبة اليد العليا في الأسواق العالمية من حيث الأسعار، خاصة أنها تمتلك قدرات خارقة، ليس على المستوى الفني فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم الذي يجذب فئات جماهيرية كبيرة ومختلفة على مستوى الأسواق العالمية.
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