مقارنة بين سيارات «إكليبس» و«أتيكا» و«كوجا»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» عن أكثر السيارات الـSUV مبيعًا خلال سبتمبر

تحرير:كريم ربيع ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

فورد كوجا

تراهن العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل رئيس في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي أظهر العديد من الموديلات التي تبدو بمثابة تجارب فريدة للشركات التي أنتجتها خلال الفترة الماضية، ومنها سيات أتيكا الإسبانية وميتسوبيشي إيكليبس كروس اليابانية، وفورد كوجا الأمريكية، وفي هذا السياق نستعرض مقارنة لأهم العوامل على مستوى القدرات الفنية والشكلية التي قد تكون بمثابة دليل للاختيار ما بين السيارتين، لا سيما أن كلتيهما تم إصدارها في مصر مؤخرًا.

«إكليبس كروس».. الياباني يعلن التحدي نجحت السيارة اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» في القفز بمبيعاتها خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وتنتمي إكليبس للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» ويتم طرحها في خمس فئات، تعتمد جميعها على محرك 1500 سي سي تربو، 4 سلندرات