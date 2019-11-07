مقارنة بين سيارات «إكليبس» و«أتيكا» و«كوجا»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» عن أكثر السيارات الـSUV مبيعًا خلال سبتمبر
تراهن العديد من الشركات العالمية في الوقت الحالي على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل رئيس في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي أظهر العديد من الموديلات التي تبدو بمثابة تجارب فريدة للشركات التي أنتجتها خلال الفترة الماضية، ومنها سيات أتيكا الإسبانية وميتسوبيشي إيكليبس كروس اليابانية، وفورد كوجا الأمريكية، وفي هذا السياق نستعرض مقارنة لأهم العوامل على مستوى القدرات الفنية والشكلية التي قد تكون بمثابة دليل للاختيار ما بين السيارتين، لا سيما أن كلتيهما تم إصدارها في مصر مؤخرًا.
«إكليبس كروس».. الياباني يعلن التحدي
نجحت السيارة اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» في القفز بمبيعاتها خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وتنتمي إكليبس للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» ويتم طرحها في خمس فئات، تعتمد جميعها على محرك 1500 سي سي تربو، 4 سلندرات
«إكليبس كروس».. الياباني يعلن التحدي
نجحت السيارة اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» في القفز بمبيعاتها خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وتنتمي إكليبس للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» ويتم طرحها في خمس فئات، تعتمد جميعها على محرك 1500 سي سي تربو، 4 سلندرات و16 صبابا، 150 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 200 كيلو متر في الساعة، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 9.3 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.
وشهدت أسعار اكليبس تراجعا بين 15 و50 ألف جنيه لمختلف الفئات، من يناير حتى سبتمبر، وأصبحت أسعار الفئة الأولى القياسية «Basic» عند مستوى 410 آلاف جنيه، وسعّرت الفئة الثانية «F/O» بقيمة 450 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «H/L» بـ480 ألفًا، وقُدرت الفئة الرابعة «Sport» بسعر 515 ألفًا، والفئة الخامسة بنحو «T/L» بقيمة 545 ألفًا.
فورد كوجا.. العملاق الأمريكاني 4*4
أصبحت السيارة الأمريكية فورد «Kuga»، واحدة من أحدث السيارات التي وصلت إلى السوق المصرية، من طرازات ذات منشأ أوروبي تستفيد من إلغاء الجمارك بشكل كامل عنها، تضم العديد من الإمكانات بفئة الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي السيارة بأربع فئات تجهيز بإضافة بعض الاختلافات في فئة التجهيز القياسية التي أصبحت أعلى تجهيزا.
وخفّضت فورد أسعار «Kuga» موديل 2019، فأصبحت الفئة تريند بـ500 ألف جنيه، وسبورت بـ549.900 جنيه، وتيتانيوم بـ599.900 جنيه، وأس تي-لاين بـ649.900 جنيه.
وتعتمد «Kuga» على محرك تربو بسعة 1500 سي سي، من 4 أسطوانات، قادر على توليد قوة 182 حصانا، وعزم 240 نيوتن. متر عند 1600- 5000 د. د، متصل بناقل أوتوماتيكي من 6 نقلات، يعمل على دفع السيارة بالعجلات الأربع، وهو ما يميزها عن غيرها من المنافسين.
وتستطيع السيارة الأمريكية أن تصل إلى سرعة من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.1 ثانية، وأن تستهلك نحو 7.4 لترات من الوقود في المتوسط، بخلاف قدرتها على الوصول لسرعة قصوى 200 كيلو متر في الساعة.
وبالنسبة لمميزات الأمان بالسيارة، فتضم نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، مع حزام أمان خلفي.
سيات أتيكا.. إمكانات كبيرة
تعتمد سيات أتيكا على محرك بسعة 1400 سي سي، مع شحن تيربو بقوة 150 حصانا، مرتبط بناقل حركة DSG مزدوج القابض يمنحها أداء أفضل، يمكنها من التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.6 ثانية مع معدل متوسط لاستهلاك الوقود يبلغ 5.4 لتر/ 100 كم.
وأعلن وكيل السيارة الأوروبية «سيات» في مصر، تخفيض سعر فئتين من فئات سيات أتيكا الخمس بمصر، وهما الفئة الثانية «ستايل بلس» بقيمة 25 ألف جنيه، لينخفض سعرها من 500,000 إلى 475,000 جنيه، بالإضافة إلى الفئة الأعلى «FR» والتي انخفض سعرها من 574,000 إلى 550,000 جنيه بتخفيض قدره 24,000 جنيه.
وبعد التخفيض تكون أسعار أتيكا الجديدة هي «ستايل بسعر 419 ألف جنيه، ستايل بلس 475,000 جنيه، إكسلنس بسعر 525.000 جنيه، وFR بسعر 550,000 جنيه».
وبالنسبة لوسائل الأمان بالسيارة، فهي نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، إنذار ضد السرقة، صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة، نظام ذكى لركن السيارة، كاميرا خلفية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، وحزام أمان خلفي.