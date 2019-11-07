جمعة يقود هجوم الفراعنة أمام ليبيريا

تحرير:كريم أحمد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

مصر وبتسوانا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديًّا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بقيادة الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يُذاع اللقاء على قناة «تايم سبورت».

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود علاء، أحمد فتحي. خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: أحمد جمعة. وتعد مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري، الذي يسعى