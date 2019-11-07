رياضة

جمعة يقود هجوم الفراعنة أمام ليبيريا

تحرير:كريم أحمد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
مصر وبتسوانا
مصر وبتسوانا
أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديًّا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بقيادة الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يُذاع اللقاء على قناة «تايم سبورت».
  وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود علاء، أحمد فتحي. خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: أحمد جمعة. وتعد مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري، الذي يسعى
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".
مؤتمر شوقي غريب

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
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حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
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انضمام خماسي الزمالك لمعسكر المنتخب

انضم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة ومحمود علاء إلى معسكر منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًّا، قبل مباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وتداولت بعض التقارير الصحفية أنباء حول إصابة عبدالله جمعة وزيزو قبل انضمامها لصفوف المعسكر.
مصر -وبتسوانا (13)

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
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