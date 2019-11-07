كلوب: جوارديولا أفضل مدير فني فى العالم

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

يورجن كلوب

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز المقبلة أمام مانشستر سيتي، حيث أشار كلوب إلى أن الستيزنز سيظهر بشكل دفاعى. وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن شكل اللقاء: "أتوقعها مباراة مغلقة". وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول خلال تصريحاته مع الشبكة الإنجليزية: "ما حدث من بيب جوارديولا فى الموسم الماضي على ملعب أنفيلد يعني الكثير لي، لقد دافع أمام فريقي بدلا من اللعب بطريقته الهجومية المعتادة".

وأكمل كلوب: "كان أداء مانشستر سيتي الدفاعي في الموسم الماضي على ملعب أنفيلد أكبر احترام ناله فريقي على الإطلاق". وكان لقاء الدور الأول من الموسم الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي، لكن الستيزنز حسم الفوز في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2- 1. واختتم كلوب تصريحاته: "بالنسبة لي جوارديولا أفضل مدير فني في العالم،