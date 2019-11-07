مكملات غذائية وقيء.. اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

هيثم أحمد زكي

عاينت النيابة العامة بجنوب الجيزة، منزل الفنان هيثم أحمد زكي، في مدينة الشيخ زايد، الذي شهد وفاته المفاجئة فجر اليوم الخميس، وكشفت التحقيقات، وجود "مكمل غذائي" كان يتناوله الفنان البالغ من العمر 35 عاما، استعدادا للتمارين التي يؤديها داخل "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات، أنها هذه المكملات تسببت في إصابته بـ"مغص"، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد، مضيفة أنه عقب شعوره بالإعياء توجه إلى إحدى الصدليات واشترى مجموعة من الأدوية.

وأشارت التحريات والتحقيقات، إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية، داخل منزل نجل النجم الراحل أحمد زكي، كان يستخدمها الفنان لممارسته الرياضة في "الجيم"، موضحة أنَّه لفظ أنفاسة الأخيرة وحيدا داخل دورة مياه شقته، مبينة أن قوات الأمن عثرت عليه مرتديا كامل ملابسه. وكشفت أنَ العثور على جثة هيثم، كانت في تمام