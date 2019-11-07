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الأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» لليوم السادس على التوالي

تحرير:التحرير ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
دار الاوبرا
دار الاوبرا
تتوالى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بكوكبة من الحفلات على خشبة المسرح الكبير لكبار نجوم الوطن العربي ومسارح الأوبرا الأخرى سواء المسرح المكشوف أو معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والذي رفعت كل المسارح لافتة كامل العدد في مظاهرة حب واختشاد من الجمهور الذي حرص على حضور الحفلات، وتألقت النجمة أنغام فى مملكة الطرب وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الانسان والمجتمع.
واصطحبت أنغام، من خلال مجموعة من أغانيها المميزة، جمهورها في رحلة إلى عالم الأحلام، ضمت 24 أغنية هى: عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامي، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، عرفها
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انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
هاني-شاكر

هاني شاكر: سأعقد جلسة مع الشرنوبي وسارة لحل الأزمة

علق الفنان هاني شاكر على قرار إيقاف نقابة المهن الموسيقية للفنان محمد الشرنوبي عن الغناء الذى خرج منذ ثلاثة أيام، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه يتمنى أن تحل الأزمة بين الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ وديًّا، مشيرا إلى أنه يحب الثنائي وحزين على الموقف الذي حدث بينهما. وقال إنه يريد تغليب مصلحتهما العامة على المصلحة الشخصية، منوها بأ الشرنوبي صوت جميل، وأكد أنه سيعقد جلسة قريبا بين الثنائي يحاول فيها الوصول إلى حل وسط بينهما، يجعلهما مستمرين على الساحة الفنية.
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انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
محمد-الشرنوبي

الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟
محمد-الشرنوبي

مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
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