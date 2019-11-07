الأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» لليوم السادس على التوالي
تحرير:التحرير
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
دار الاوبرا
تتوالى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بكوكبة من الحفلات على خشبة المسرح الكبير لكبار نجوم الوطن العربي ومسارح الأوبرا الأخرى سواء المسرح المكشوف أو معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والذي رفعت كل المسارح لافتة كامل العدد في مظاهرة حب واختشاد من الجمهور الذي حرص على حضور الحفلات، وتألقت النجمة أنغام فى مملكة الطرب وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الانسان والمجتمع.
واصطحبت أنغام، من خلال مجموعة من أغانيها المميزة، جمهورها في رحلة إلى عالم الأحلام، ضمت 24 أغنية هى: عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامي، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، عرفها
واصطحبت أنغام، من خلال مجموعة من أغانيها المميزة، جمهورها في رحلة إلى عالم الأحلام، ضمت 24 أغنية هى: عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامي، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، عرفها بيا، بعت لى نظرة، مبحبش، أكتبلك تعهد -التى طلب منها الحضور إعادتها فاستجابت-، حتة ناقصة، هتمناله الخير وسيدى وصالك.
قبلها قدم عازف العود إسلام القصبجى فقرة من الموسيقى الخالصة، نالت إعجاب واستحسان الحضور، وضمت عددا من مؤلفاته الخاصة منها: ذاكرة حلم، عشق، طبع سيكا، إلى جانب مختارات من الأعمال الموسيقية الحديثة والمعاصرة منها: ألقالك حد لأمير عبد المجيد، سماعى كرد لعبده داغر، لحن تتر مسلسل العائلة، حبيبتى من ضفايرها لعمار الشريعي، وذلك بمصاحبة العازفين شريف كامل (قانون)، أحمد خيرى (ناي)، أحمد هشام (درامز)، محمد رأفت (إيقاع)، عظيمة (بركشن)، سيكا (بيز جيتار)، فادى بدر (كى بورد).
شملت الفعاليات أيضا حفل على مسرح معهد الموسيقى العربية، احيته المطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم، وآخر على مسرح أوبرا دمنهور حيث قدم الفنان محمد الحلو فاصلا بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، عقب فقرات غنائية لكل من محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، عازف العود وليد سلامة والمطربة السورية وعد البحري.