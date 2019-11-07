الأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» لليوم السادس على التوالي

تحرير:التحرير ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

دار الاوبرا

تتوالى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بكوكبة من الحفلات على خشبة المسرح الكبير لكبار نجوم الوطن العربي ومسارح الأوبرا الأخرى سواء المسرح المكشوف أو معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والذي رفعت كل المسارح لافتة كامل العدد في مظاهرة حب واختشاد من الجمهور الذي حرص على حضور الحفلات، وتألقت النجمة أنغام فى مملكة الطرب وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الانسان والمجتمع.

واصطحبت أنغام، من خلال مجموعة من أغانيها المميزة، جمهورها في رحلة إلى عالم الأحلام، ضمت 24 أغنية هى: عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك فى أيامي، متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، عرفها