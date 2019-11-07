رياضة

محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
محمد محمود
محمد محمود
حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".
وواصل محمد محمود، قائلا: "كنت أتمنى التواجد معكم، ولكن أنتظر نجاحكم في التأهل للأولمبياد حتى أكون معكم في طوكيو الصيف المقبل". وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
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جمعة يقود هجوم الفراعنة أمام ليبيريا

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديًّا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بقيادة الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يُذاع اللقاء على قناة «تايم سبورت».
مؤتمر شوقي غريب

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
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الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
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المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة مالي ببطولة إفريقيا

قبل 72 ساعة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أصبح المنتخب الوطني الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث أدى الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات، وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.
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مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
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