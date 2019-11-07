محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

محمد محمود

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".

وواصل محمد محمود، قائلا: "كنت أتمنى التواجد معكم، ولكن أنتظر نجاحكم في التأهل للأولمبياد حتى أكون معكم في طوكيو الصيف المقبل". وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية