طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

طاهر محمد طاهر

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.

ولكن الإصابة تكررت وهناك تخوف من عدم لحاقه بالبطولة، ويفكر الجهاز الفني في استدعاء لاعب بديل له والأقرب هو محمد صادق أو أحمد حمدي، خاصة أن اللوائح تنص للمنتخبات على استبدال اللاعب المصاب قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، وتنطلق البطولة الإفريقية غدا، بمواجهة مصر ومالي في السابعة مساء على استاد القاهرة