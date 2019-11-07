رياضة

ريفالدو: رودريجو يستطيع إعادة ريال مدريد لمستواه

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
ريفالدو
ريفالدو
تغنى ريفالدو أسطورة منتخب البرازيل، بمواطنه رودريجو لاعب ريال مدريد، الذي سجل أمس الأربعاء مع الملكى، هاتريك في شباك جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "رودريجو يستطيع إعادة ريال مدريد للمستوى الذي كان فيه أثناء وجود كريستيانو رونالدو". وأكمل لاعب برشلونة السابق: "رودريجو كان جزءًا مهمًا من انتصار ريال مدريد على جلاطة سراي بسداسية دون رد، فهو يساعد الفريق الملكي لعودته إلى المستوى الذي كان عليه أثناء تواجد رونالدو".
وأوضح صاحب الـ47 عامًا: "لقد بدأ في أن يكون له حق المشاركة أساسيا، الثقة التي يُعطيها له المدرب زين الدين زيدان مهمة في نمو لاعب مثله في أوروبا، فهو يمتلك قدرات وجودة في الأداء إضافة إلى قدرته على إحراز الأهداف". واختتم ريفالدو تصريحاته قائلًا:" رودريجو يقدم حاليًا ما يُمكنه من اللعب بانتظام في المنتخب
اقرأ المزيد
نورويتش-سيتي‎

مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (2)

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
جاريث-بيل (5)

ويلز بوابة بيل للعودة إلى الملاعب بعد شهر من الغياب

أعلن المنتخب الويلزي عن استدعاء نجم ريال مدريد جاريث بيل، استعدادا لمواجهتي أذربيجان والمجر، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يومي 16 و19 نوفمبر، وذلك على الرغم من غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه ريال مدريد بسبب المشكلات البدنية التي عانى منها، ولم يشارك بيل مع الريال منذ نحو شهر، وكانت آخر مباراة له أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو، وكان بيل قد لعب مع ويلز أمام سلوفاكيا يوم 10 أكتوبر الماضي وكرواتيا يوم 14 من نفس الشهر وبعدها شعر بآلام عضلية.
مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بقوة الفترة المقبلة، وذلك بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعرضه للكثير من النتائج السلبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل جاريث بيل إلى الفريق السماوي، وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]