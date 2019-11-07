ريفالدو: رودريجو يستطيع إعادة ريال مدريد لمستواه

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

ريفالدو

تغنى ريفالدو أسطورة منتخب البرازيل، بمواطنه رودريجو لاعب ريال مدريد، الذي سجل أمس الأربعاء مع الملكى، هاتريك في شباك جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "رودريجو يستطيع إعادة ريال مدريد للمستوى الذي كان فيه أثناء وجود كريستيانو رونالدو". وأكمل لاعب برشلونة السابق: "رودريجو كان جزءًا مهمًا من انتصار ريال مدريد على جلاطة سراي بسداسية دون رد، فهو يساعد الفريق الملكي لعودته إلى المستوى الذي كان عليه أثناء تواجد رونالدو".

وأوضح صاحب الـ47 عامًا: "لقد بدأ في أن يكون له حق المشاركة أساسيا، الثقة التي يُعطيها له المدرب زين الدين زيدان مهمة في نمو لاعب مثله في أوروبا، فهو يمتلك قدرات وجودة في الأداء إضافة إلى قدرته على إحراز الأهداف". واختتم ريفالدو تصريحاته قائلًا:" رودريجو يقدم حاليًا ما يُمكنه من اللعب بانتظام في المنتخب





وأوضح صاحب الـ47 عامًا: "لقد بدأ في أن يكون له حق المشاركة أساسيا، الثقة التي يُعطيها له المدرب زين الدين زيدان مهمة في نمو لاعب مثله في أوروبا، فهو يمتلك قدرات وجودة في الأداء إضافة إلى قدرته على إحراز الأهداف".



واختتم ريفالدو تصريحاته قائلًا:" رودريجو يقدم حاليًا ما يُمكنه من اللعب بانتظام في المنتخب البرازيلي، لديه ميزة كبيرة للعب في الريال في هذا العمر، بالتأكيد سنراه قريبا في السامبا".



وحقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، وشهدت المباراة تألق رودريجو سيلفا دو جويس الذى سجل ثلاثة أهداف في المباراة .



