بايرن عن أرسين فينجر: النادى غير مهتم بالتعاقد معه
تحرير:محمد جمال
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
أرسين فينجر
كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، أن بايرن ميونيخ لن يتعاقد مع أرسين فينجر لتدريب الفريق البافارى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مدرب أرسنال السابق مهتم بالفعل بتدريب البايرن.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فينجر أصبح خارج حسابات الفريق الألمانى الآن، كما أشارت الصحيفة أن فينجر مهتم بفكرة التدريب، ولكن الأخير لم يتفق معه، كما أضافت الصحيفة فى تقريرها أن هناك محادثات جرت بين كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادى بايرن ميونخ، الأربعاء الماضي.
وكشفت الصحيفة أن هناك مصدرا موثوقا من بايرن ميونخ صرح لهم بأن فينجر يقدر على ما قدمه في تاريخ كرة القدم، ولكن النادى غير مهتم بالتعاقد معه الآن".
وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا،
وكشفت الصحيفة أن هناك مصدرا موثوقا من بايرن ميونخ صرح لهم بأن فينجر يقدر على ما قدمه في تاريخ كرة القدم، ولكن النادى غير مهتم بالتعاقد معه الآن".
وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا، وبعدها ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الأوروبية، منها تدريب نيوكاسل يونايتد، إلا أنه لم يشرف على تدريب أي فريق متفرغًا للتحليل، لكن ظهرت فى الآونة الأخيرة شائعات تربطه بالفريق البافارى.
ورحل نيكو كوفاتش المدير الفنى السابق للبايرن، عن النادي البافاري بعدما أمضى عامًا ونصف العام مدربًا للفريق الأول، الذي قاده للفوز بألقاب السوبر الألماني، الكأس والبوندسليجا في أول موسم له.