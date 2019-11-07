بايرن عن أرسين فينجر: النادى غير مهتم بالتعاقد معه

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

أرسين فينجر

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، أن بايرن ميونيخ لن يتعاقد مع أرسين فينجر لتدريب الفريق البافارى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مدرب أرسنال السابق مهتم بالفعل بتدريب البايرن. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فينجر أصبح خارج حسابات الفريق الألمانى الآن، كما أشارت الصحيفة أن فينجر مهتم بفكرة التدريب، ولكن الأخير لم يتفق معه، كما أضافت الصحيفة فى تقريرها أن هناك محادثات جرت بين كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادى بايرن ميونخ، الأربعاء الماضي.

وكشفت الصحيفة أن هناك مصدرا موثوقا من بايرن ميونخ صرح لهم بأن فينجر يقدر على ما قدمه في تاريخ كرة القدم، ولكن النادى غير مهتم بالتعاقد معه الآن". وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا،