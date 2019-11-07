حسين الشحات يغادر مباراة مصر وليبيريا بسبب الإصابة

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

حسين الشحات

تعرض حسين الشحات لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للإصابة خلال مواجهة الفراعنة ونظيره ليبيريا، في المباراة التي تقام حاليًّا، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية. وسيطر المنتخب المصري على مجريات اللعب، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى منتخب ليبيريا، خلال سير الشوط الأول.

وفي الدقيقة 36، تدخل بنجامين دي لاعب منتخب ليبيريا على حسين الشحات، الذي سقط على أرض الملعب، نتيجة التدخل العنيف، ولم يستطع الشحات أن يستكمل المباراة، ليضطر حسام البدري لإجراء أول التبديلات بخروج حسين دخول كريم طارق. وتعد مباراة اليوم هي الثانية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة حسام البدري، الذي يسعى بكل