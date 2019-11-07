رياضة

ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس استعدادًا للتصفيات

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
ساسي ومعلول
ساسي ومعلول
أعلن المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره المنتخب الليبي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب رادس، قبل أن يرحل لمواجهة غينيا الاستوائية في التاسع عشر من نفس الشهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021، وشهدت القائمة وجود علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض.
وجاءت قائمة تونس كالتالي: فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، أيمن عبدالنور، أيمن دحمان، أنيس البدري، صدام بن عزيزة، أيمن بن محمد، محمد علي رمضان، سعد بقير، ديلان برون، غيلان الشعلالي، محمد درافر، أسامة الحدادي، سيف الدين الخاوي، وهبي الخزري، طه ياسين الخنيسي، علي معلول، ياسين مرياح، يوسف المساكني، حمدي
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