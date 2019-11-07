سان جيرمان يكشفت تطور حالة نيمار وإيكاردى

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

نيمار

كشفت إدارة نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عن تطورات إصابة 6 من لاعبي الفريق الباريسي، جاء أبرزهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والنجم البرازيلي نيمار جونيور. وأوضح سان جيرمان في بيان رسمي، أن إيكاردي تعرض لكدمة في كاحل القدم اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالته بعد فحص طبي، والذى من المقرر له غدًا الجمعة. كما جاء فى البيان أن الدولي البرازيلي يؤدي تدريبات فردية وبرنامجا تأهيليا، ومن المقرر أن ينضم للمران الجماعي الأسبوع المقبل ليصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في المباريات.

وعلى الجانب الآخر، تعافى تيلو كيرير من إصابته وسيشارك في التدريبات الجماعية، بينما يعاني هيريرا من إصابة في الفخذ الأيسر، ولن يشارك في المباراة القادمة مع سان جيرمان. وأوضح البيان الطبي لسان جيرمان، أن كيرير الظهير الأيمن البلجيكي يتدرب منفردا، ومن المتوقع عودته للتدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع المقبل. كما