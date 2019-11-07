رياضة

سان جيرمان يكشفت تطور حالة نيمار وإيكاردى

تحرير:محمد جمال ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
نيمار
نيمار
كشفت إدارة نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عن تطورات إصابة 6 من لاعبي الفريق الباريسي، جاء أبرزهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والنجم البرازيلي نيمار جونيور. وأوضح سان جيرمان في بيان رسمي، أن إيكاردي تعرض لكدمة في كاحل القدم اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالته بعد فحص طبي، والذى من المقرر له غدًا الجمعة. كما جاء فى البيان أن الدولي البرازيلي يؤدي تدريبات فردية وبرنامجا تأهيليا، ومن المقرر أن ينضم للمران الجماعي الأسبوع المقبل ليصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في المباريات.
وعلى الجانب الآخر، تعافى تيلو كيرير من إصابته وسيشارك في التدريبات الجماعية، بينما يعاني هيريرا من إصابة في الفخذ الأيسر، ولن يشارك في المباراة القادمة مع سان جيرمان. وأوضح البيان الطبي لسان جيرمان، أن كيرير الظهير الأيمن البلجيكي يتدرب منفردا، ومن المتوقع عودته للتدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع المقبل. كما
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نورويتش-سيتي‎

مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (2)

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
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ريال مدريد

سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة ريال مدريد

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب في صفوف ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، من المنتظر أن يدخل سان جيرمان على خط المفاوضات بقوة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي، ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.
باريس- سان -جيرمان - مبابي‎

مدافع سان جيرمان: الخسارة لا تعني أننا فريق سيئ

برر البرازيلي ماركينيوس، مدافع نادي باريس سان جيرمان، الهزيمة المفاجئة لفريقه أمام ديجون، مساء أمس الجمعة في الجولة 12 من الدوري الفرنسي، حيث قال ماركينيوس لقناة (كانال بلس) الفرنسية: «الخسارة واردة في كرة القدم، لم نكن حاضرين بالشكل الكافي، ولم تظهر قدراتنا الحقيقية، لذا علينا الرد بقوة في مباراتنا القادمة ضد كلوب بروج في دوري الأبطال». وفي حديثه عن الهزيمة قال: «نعلم جيدا الدوافع التي تقود منافسينا عندما يلعبون ضدنا، فباريس سان جيرمان هو الفريق الأقوى في فرنسا، لذلك يسعى الجميع للفوز علينا وتحقيق نتائج إيجابية أمامنا».
كافاني

توخيل: كافاني يجب أن يقاتل لاستعادة مكانه

وجه الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسائل نارية للأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الفرنسي. وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كافاني ليس سعيدًا نظرًا لابتعاده عدة أسابيع بسبب الإصابة، إنه يريد مساعدتنا ويتطلع للمشاركة أساسيًّا، ولكن بعد الإصابة فهو حزين، وهذا أمر طبيعي". وأوضح: "كافاني يجب عليه حاليا مثل أي لاعب أن يقاتل من أجل استعادة لياقته ومكانه في التشكيلة، لا ينبغي علينا أن نفكر في لاعب واحد، بل مصلحة الفريق ككل".
نيمار‎ (2)

ألفيس: نيمار الأكثر أهمية في كرة القدم البرازيلية

تحدث البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق ساو باولو البرازيلي، عن زميله في المنتخب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وظهر ألفيس الذي حصد الألقاب مع عدد من الأندية العريقة على رأسها: برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في برنامج «جراندي سيركولو» التليفزيوني البرازيلي، وتحدث عن عدد من الأمور على رأسها زميله في صفوف منتخب «السامبا» نيمار دا سيلفا، وذلك بعد أن سحب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، شارة قيادة المنتخب من نيمار قبيل انطلاق بطولة «كوبا أمريكا» ومنحها للمخضرم داني ألفيش.
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