رياضة

حارس إنجلترا: تألق تشامبرلين يصعب مهمة كلوب

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
تشامبرلين
تشامبرلين
أكد بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا الأسبق، على أن تألق أليكس تشامبرلين جناح ليفربول في المباريات الماضية يصعب من مهمة يورجن كلوب في اختيار تشكيل الفريق الإنجليزي، خاصة بعد عودة الإنجليزي الدولي لقائمة منتخب بلاده المعلنة اليوم الخميس، بعد فترة غياب بسبب الإصابة في الموسم الماضي، والتي أبعدته عن مباريات ليفربول حتى شهر يونيو من العام الجاري. وقال روبنسون في تصريحات لشبكة "Football Insider": "عودته مثالية بالنسبة للفريق، بعد فترة غياب طويلة، لكنه كان قادرًا على التأقلم سريعًا مع زملائه رغم كل ما حققوه في الموسم الماضي".
وتابع: "مشاركته في المباريات لها دور مؤثر مع ليفربول، وهذا ما يصعب عملية اختيار اللاعبين أمام يورجن كلوب، خاصة في الخط الهجومي". وأضاف: "هناك ثلاثي لا يتغير أبدًا في المباريات، لأنهم يشكلون تهديدًا خطيرًا على مرمى المنافسين، وأعتقد أن تشامبرلين خيار ممتاز في حالة غياب أحدهم". وأتم: "أعتقد أن أليكس
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مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
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مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
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استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بسبب العنصرية

أعلنت شبكة "بي ان سبورتس" استقالة بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي وقعت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا، مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".. ودعا رئيس الوزراء البلغاري، ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.
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ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".
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تعليق صادم من هازارد بشأن تعرضه للانتقادات

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أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
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