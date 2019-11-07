حارس إنجلترا: تألق تشامبرلين يصعب مهمة كلوب

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تشامبرلين

أكد بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا الأسبق، على أن تألق أليكس تشامبرلين جناح ليفربول في المباريات الماضية يصعب من مهمة يورجن كلوب في اختيار تشكيل الفريق الإنجليزي، خاصة بعد عودة الإنجليزي الدولي لقائمة منتخب بلاده المعلنة اليوم الخميس، بعد فترة غياب بسبب الإصابة في الموسم الماضي، والتي أبعدته عن مباريات ليفربول حتى شهر يونيو من العام الجاري. وقال روبنسون في تصريحات لشبكة "Football Insider": "عودته مثالية بالنسبة للفريق، بعد فترة غياب طويلة، لكنه كان قادرًا على التأقلم سريعًا مع زملائه رغم كل ما حققوه في الموسم الماضي".

وتابع: "مشاركته في المباريات لها دور مؤثر مع ليفربول، وهذا ما يصعب عملية اختيار اللاعبين أمام يورجن كلوب، خاصة في الخط الهجومي". وأضاف: "هناك ثلاثي لا يتغير أبدًا في المباريات، لأنهم يشكلون تهديدًا خطيرًا على مرمى المنافسين، وأعتقد أن تشامبرلين خيار ممتاز في حالة غياب أحدهم". وأتم: "أعتقد أن أليكس