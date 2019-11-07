رياضة

حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على ليبيريا

تحرير:علي الزيني ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
حقق المنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
المنتخب الوطني، سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى منتخب ليبيريا، وفي الدقيقة 36 تدخل بنجامين دي لاعب الضيوف على حسين الشحات، الذي سقط على أرض الملعب، نتيجة التدخل العنيف، ولم يستطع الشحات أن يستكمل المباراة، ليضطر حسام البدري إلى إجراء أول تبديلاته بخروج حسين دخول كريم طارق. وأهدر
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