حمدي فتحي يقود الفراعنة للفوز على ليبيريا
تحرير:علي الزيني
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
منتخب مصر
حقق المنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، جاء عن طريق حمدي فتحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، ويعد هذه اللقاء هو الأخير قبل مواجهة كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ومنتخب جزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الأولى والثانية.
المنتخب الوطني، سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى منتخب ليبيريا، وفي الدقيقة 36 تدخل بنجامين دي لاعب الضيوف على حسين الشحات، الذي سقط على أرض الملعب، نتيجة التدخل العنيف، ولم يستطع الشحات أن يستكمل المباراة، ليضطر حسام البدري إلى إجراء أول تبديلاته بخروج حسين دخول كريم طارق.
وأهدر
المنتخب الوطني، سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى منتخب ليبيريا، وفي الدقيقة 36 تدخل بنجامين دي لاعب الضيوف على حسين الشحات، الذي سقط على أرض الملعب، نتيجة التدخل العنيف، ولم يستطع الشحات أن يستكمل المباراة، ليضطر حسام البدري إلى إجراء أول تبديلاته بخروج حسين دخول كريم طارق.
وأهدر لاعبو المنتخب المصري أكثر من فرصة هدف محقق، عن طريق محمد مجدى أفشة وأحمد جمعة، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.
في الشوط الثاني أجرى حسام البدري العديد من التبديلات، وفي الدقيقة 84 أحرز حمدي فتحي هدف التقدم، بعدما استقبل عرضية أرضية من محمد هاني من الجانب الأيمن بتسديدة مباشرة في شباك ليبيريا.
المنتخب ظل مسيطرًا على مجريات اللعب، وهدد مرمى ليبيريا أكثر من فرصة، لكنه فشل في تسجيل هدف ثان، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.