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بقرار من الكنيسة.. تجميد العمل بمسلسل «بابا العرب»

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
الكدواني والبابا شنودة في صورة تم ترويجها لـ«بابا العرب»
الكدواني والبابا شنودة في صورة تم ترويجها لـ«بابا العرب»
أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"، وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، أن سبب التجميد عدم توافر التمويل المطلوب، علاوة على أسباب خاصة بالدير، وجاء القرار بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، داخل الأوساط القبطية، بشأن قيام الدير، بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.، يتناول حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.
وتداول اسم الفنان ماجد الكدوانى، للقيام بدور البطولة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للكدواني مقرونة بالبابا شنودة الثالث.يشار إلى أن مسلسل "بابا العرب"، لم يكن أول مرة يتم فيها الإعلان عن عمل يتناول قصة حياة البابا شنودة، الذي رحل عن عالمنا منذ 7 سنوات، إذ أعلنت إحدى الشركات قبل نحو 3 سنوات،
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أكرم حسني

وفاة والد الفنان أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني، مساء اليوم الخميس، وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، دفاع نادي الزمالك السابق، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء».
محمد-الشرنوبي

مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
اسما شريف منير (1)

بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
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هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
محمد-منير

محمد منير الأبرز.. 5 اختلافات بالدورة 28 من «الموسيقى العربية»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. ويحيي حفل اليوم المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه دار الأوبرا ليكون مفاجأة افتتاح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وتشهد هذه الدورة عدد من الاختلافات عن الدورة السابقة، ونرصدها فى عدد من النقاط من خلال هذا التقرير.
بروفة -سعد -رمضان -مهرجان -الموسيقي (4)

بالصور.. سعد رمضان يُجري بروفات «الموسيقي العربية»

أجرى المطرب اللبناني سعد رمضان، بدار الأوبرا، بروفات حفله المنتظر 2 نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يشدو سعد في الحفل بعدد من الاغاني، منها: «على رمش عيونها لوديع الصافي، وفاتت جنبنا لعبدالحليم حافظ، وبحبك يالبنان للسيدة فيروز»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانية، ويحيي معه الحفل أيضًا الفنان الكبير مدحت صالح، تحت قيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، ويقدم لجمهورة مجموعة من أشهر أغانيه منها «المليونيرات»، و«كوكب تاني».
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير (1)

وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 اليوم الجمعة، وقفة لمجموعة من فناني مصر و30 دولة مشاركة بالمهرجان على شاطئ المنتزه شرق الاسكندرية؛ للتنديد بالإرهاب والإدمان. وتهدف الوقفة إلى التأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية، والتنديد بكل جرائم العنف والإرهاب.
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