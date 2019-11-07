بقرار من الكنيسة.. تجميد العمل بمسلسل «بابا العرب»

٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

الكدواني والبابا شنودة في صورة تم ترويجها لـ«بابا العرب»

أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"، وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، أن سبب التجميد عدم توافر التمويل المطلوب، علاوة على أسباب خاصة بالدير، وجاء القرار بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، داخل الأوساط القبطية، بشأن قيام الدير، بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.، يتناول حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.

وتداول اسم الفنان ماجد الكدوانى، للقيام بدور البطولة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للكدواني مقرونة بالبابا شنودة الثالث.يشار إلى أن مسلسل "بابا العرب"، لم يكن أول مرة يتم فيها الإعلان عن عمل يتناول قصة حياة البابا شنودة، الذي رحل عن عالمنا منذ 7 سنوات، إذ أعلنت إحدى الشركات قبل نحو 3 سنوات،