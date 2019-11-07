ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام ليبيريا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

ميدو

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني لفريق مصر المقاصة الحالي، أداء المنتخب الوطني خلال مواجهة ليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، عن طريق حمدي فتحي، وأقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر التي ستقام يومي 14 و18 على الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021. وكتب ميدو على حسابه الشخصي على (تويتر): "منتخب مصر سيئ للغاية بكل صراحة".

وأضاف: "يوجد بعض اللاعبين لا يستحقون نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا، ولو على مستوى التجربة". منتخب مصر وحش أوي بصراحة في لاعيبة ما تستحقش نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا ولا حتى على مستوى التجربة!! — Mido (@midoahm) November 7, 2019 وظهر المنتخب بشكل لم يطمئن الجماهير المصرية، قبل مباراتين مهمتين