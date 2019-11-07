رياضة

ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام ليبيريا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
ميدو
ميدو
انتقد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، والمدير الفني لفريق مصر المقاصة الحالي، أداء المنتخب الوطني خلال مواجهة ليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، عن طريق حمدي فتحي، وأقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر التي ستقام يومي 14 و18 على الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021. وكتب ميدو على حسابه الشخصي على (تويتر): "منتخب مصر سيئ للغاية بكل صراحة".
وأضاف: "يوجد بعض اللاعبين لا يستحقون نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا، ولو على مستوى التجربة". منتخب مصر وحش أوي بصراحة في لاعيبة ما تستحقش نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا ولا حتى على مستوى التجربة!! — Mido (@midoahm) November 7, 2019 وظهر المنتخب بشكل لم يطمئن الجماهير المصرية، قبل مباراتين مهمتين
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نورويتش-سيتي‎

مدرب نورويتش: لا نملك المال للمنافسة في البريميرليج

علق الألماني دانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي الصاعد مطلع الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، على المنافسة على البريميرليج، مشيرًا إلى أن النادي لا يملك الموارد المالية الكافية لمنافسة الفرق البارزة في البريميرليج، مضيفا أن فريقه يخوض مبارياته دائما على أنه الطرف الأضعف، موضحا فى المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أما واتفورد: "نكون الطرف الأضعف في كل مباراة، لهذا لا يمكن أن نتوقع الفوز دائما، النتائج ليست جيدة بما يكفي، من الصعب التعامل مع حالات مزاجية مختلفة ومتباينة للاعبين خلال الموسم".
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (2)

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
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طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

طاهر محمد طاهر يثير القلق في معسكر المنتخب الأولمبي

يخضع طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي المصري، لكشف طبي أخير فى مران الفراعنة اليوم باستاد بتروسبورت للحكم على إصابته وإمكانية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعرض طاهر لمزق في العضلة الخلفية؛ الأمر الذي يصعب مشاركته في مباراة غد الجمعة، في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي ستكون أمام مالي على استاد القاهرة الدولي، وأكد مصدر في المنتخب أن طاهر كان يعاني من نفس الإصابة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الجديد

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وصرح الزناتي بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة المحلية، حيث ستكون المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يشارك فيها كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، الذي لم تُجْرَ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
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